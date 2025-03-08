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 | Merve Yaz

Fransız basınından Türk savunma sanayiine methiyeler! 'Göz kamaştırıcı bir yükseliş'

Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayisi gururlandırmaya ve dünyaya parmak ısırmaya devam ediyor. Son olarak Fransız basını Türkiye'nin savunma sanayii adımlarını analiz etti. Övgü dolu sözlerle kaleme alınan Fransız Le Monde gazetesindeki analizde son yıllarda dışa bağımlılığını azaltan Türkiye'de silah sektörünün "göz kamaştıran" bir yükseliş içinde olduğunu belirtildi.

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Fransız basınından Türk savunma sanayiine methiyeler! 'Göz kamaştırıcı bir yükseliş'
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
08.03.2025
saat ikonu 23:05
|
GÜNCELLEME:
08.03.2025
saat ikonu 23:05

Türkiye'nin savunma sanayi ve silah gücü her geçen gün büyük bir ivme kazanırken, dünya basını analizlerini sürdürüyor. Fransız Le Monde gazetesi, "Türkiye'de Silah Sektörünün Göz Kamaştıran Yükselişi" başlıklı haberinde, Türk savunma sanayisini güçlendirmek için son yıllarda atılan adımlara dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşvikiyle, Türk ordusunun yabancı malzemelere bağımlılığının yüzde 70'ten yüzde 30'a gerilediğine işaret edilen haberde, 2 bin firmadan oluşan Türk savunma sanayisinin 100 bin kişiye istihdam sağladığı ve yaklaşık 170 ülkeye ihracat yaptığı kaydedildi.

Türkiye'nin en iyi silah üreticilerinden biri olarak gösterilen Baykar'ın İstanbul'daki merkezinde çalışan 4 bin kişinin yaş ortalamasının 29 olduğu belirtilen haberde, firmanın ürettiği Silahlı İnsansız Hava Aracı'nın (SİHA), Rusya-Ukrayna Savaşı, Karabağ ve Libya'da kullanıldığı aktarıldı.

"BAYKAR ÖNCÜ HALİNE GELDİ"

Haberde, Baykar firmasının gözde SİHA'sı TB2'nin, Fas, Burkina Faso, Etiyopya, Mali gibi yaklaşık 30 ülkede kullanıldığı kaydedilerek, "(TB2) Her seferinde başarılı görünüyor. Ukraynalılar onu onurlandırmak için ona bir şarkı adadı." ifadelerine yer verildi.

Türk ordusunun, 2010'lu yıllarda bu SİHA'ları Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya karşı da kullandığı belirtilen haberde, "2016'dan bu yana Baykar, Türkiye'nin sert gücünün öncü simgesi haline geldi. Sadece çatışmaların doğasını değiştirmekle kalmayıp, aynı zamanda ülkenin uluslararası arenadaki yükselişini de sağladı." değerlendirmesi yapıldı.

Haberde, Baykar ve Avrupa'nın en büyük savunma firmalarından İtalyan Leonardo'nun 6 Mart'ta anlaşma imzaladığı ve iki firmanın İtalya'da insansız hava aracı (İHA) üreteceği kaydedildi.

"ÜRETİLMEYEN BİR ŞEY KALMADI"

Son birkaç yılda Türk savunma sanayisinin hızlı büyüme gösterdiğine işaret edilen haberde, SİHA'lardan savaş uçaklarına kadar savunma alanında Türkiye'de neredeyse üretilmeyen bir şey kalmadığı vurgulandı.

Orduların durumunu raporlayan Global Firepower (Küresel Silah Gücü) verilerine göre, Türkiye'nin dünyadaki en güçlü 9. orduya sahip olduğu belirtilen haberde, Kıbrıs Barış Harekatı sırasında ABD'nin uyguladığı silah ambargosunun ardından Türkiye'de milli savunma sanayisinin gelişmeye başladığı ifade edildi.

Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yönetiminde Türkiye'de milli savunma sanayisinin gelişiminin hızlandığı ve Baykar'ın SİHA'larının başarısıyla bu sürecin daha da ivme kazandığı kaydedildi.

Önceki hükümetlerin yıllık 5 milyar dolar bütçeli savunma projelerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan döneminde 60 milyar dolara ulaştığına işaret edilen haberde, savunma sanayisinde "Made in Türkiye" imzasıyla birçok grubun kurulduğu vurgulandı.

Radar ve hava savunma sistemleriyle Türkiye'nin en büyük savunma elektroniği şirketi ASELSAN'ın sektörde uzmanlaşmış firmalardan biri olduğu ifade edilen haberde, Türk askeri malzemelerinin en büyük alıcılarının Yakın Doğu ve Afrika ülkeleri olduğu ancak artık Doğu Avrupa'dan da siparişlerin geldiği belirtildi.

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Sıkça Sorulan Sorular

Türkiye'nin en büyük savunma sanayi şirketi hangisi?
Türkiye'nin en büyük savunma sanayi şirketi olarak listede en üst sırada yer alan ASELSAN, bu alandaki liderliğini korurken, BAYKAR ve TUSAŞ da küresel ölçekte rekabetçi konumlarını güçlendirmeye devam ediyor.
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