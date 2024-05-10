Fransız belediye başkanından skandal harita: Türkiye'nin doğusunu Ermenilere verdiler!

10 May 2024 08:46 - Güncelleme : 10 May 2024 08:47

Fransa'nın Lyon şehrinin belediye başkanı Gregory Doucet, geçtiğimiz günlerde sözde Ermeni soykırımının anma gününde düzenlenen bir etkinlikte Türkiye topraklarını Ermenistan'a ait gösteren haritayı sosyal medyada paylaştı.

Sözde Ermeni soykırımının anma gününde düzenlenen bir etkinlikte olimpiyat oyunlarına hazırlanan Ermeni atletleri ağırlayan Doucet, "Ermeni atletleri ağırlamaktan gurur duyuyorum" dedi.

Ziyareti, iki halk arasındaki özel dostluğu pekiştiren kardeşçe ve anlamlı bir etkinlik olarak yorumlayan Doucet, sosyal medya hesabından skandal bir de fotoğraf karesi paylaştı. Fotoğrafta Türkiye toprakları Ermenistan'a sınırları içinde gösterildi.