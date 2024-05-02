Fransız liderden Putin'i çıldırtacak sözler! Asker gönderme konusunda kararlı

02 May 2024 17:08 - Güncelleme : 02 May 2024 17:16

İngiliz The Economist dergisine konuşan Emmanuel Macron, Ukrayna'daki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Fransa'nın Ukrayna'ya asker gönderme ihtimalinin hala geçerli olduğunu ve göz ardı etmediğini belirten Macron, Rusya'nın Ukrayna cephe hattını geçmesi ve Kiev'in asker destek talep etmesi durumunda bu ihtimalin “meşru” şekilde gündeme gelebileceğini söyledi.

Rusya'nın eylemlerini tırmandırması halinde, Avrupalı tüm liderlerin Ukrayna'ya asker göndermeyi düşünmek zorunda kalacağını vurgulayan Macron, "Benim göz ardı ettiğim bir şey yok çünkü hiçbir şeyi göz ardı etmeyen biriyle karşı karşıyayız." ifadelerine yer verdi.

Macron ayrıca, Rusya'nın söz konusu durumu daha ileriye taşıması halinde komşu ülkeleri olan Moldova, Romanya, Polonya, Litvanya'nın güvenliği konusundaki endişelerini dile getirdi.

Avrupa'dan askeri birliklerin Ukrayna'ya gönderilmesi konusunda fikir birliğine varılmasa da "hiçbir şeyin hariç tutulmaması gerektiğini" belirten Macron, "Rusya'nın bu savaşı kazanmaması için ne gerekiyorsa yapacağız.” dedi.

"AVRUPALILARIN GÜVENLİĞİ İÇİN BİR TEHDİT"

Rusya'yı “bölgesel istikrarı bozan bir güç” ve “Avrupalıların güvenliği için bir tehdit” şeklinde ifade eden Fransa Cumhurbaşkanı, “Benim net bir stratejik hedefim var, Rusya Ukrayna'da kazanamaz. Eğer Rusya Ukrayna'da kazanırsa, Avrupa'da güvenlik kalmayacak." ifadelerini kullandı.

Macron, daha önce yaptığı açıklamada, "Rusya'nın yenilgiye uğratılmasının Avrupa'da güvenlik ve istikrar için vazgeçilmez olduğuna inanıyoruz." diyerek, Ukrayna'ya asker göndermenin göz ardı edilemeyeceğini dile getirmişti. Macron'un bu açıklamasına Polonya'dan destek gelirken Almanya ve İtalya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesi, bu ihtimalin söz konusu olmadığını bildirmişti.