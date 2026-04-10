Fransız ordusuna ait eğitim uçağı düştü! 2 pilot yaralı

Fransa Hava Kuvvetlerine ait eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 pilot yaralandı.



Fransa'nın güneydoğusundaki Alpes-de-Haute-Provence bölgesinde orduya ait Cirrus SR-20 tipi uçak, yerel saatle 09.30'da eğitim uçuşu sırasında ıssız bir alana düştü. Bölgeye arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Fransız medyasına göre 2 pilot yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Sivil Havacılık Güvenliği Soruşturma ve Analiz Bürosu kazanın nedenine yönelik soruşturma başlattı.

Cirrus SR-20, pilotların temel eğitiminde kullanılan tek motorlu bir uçak olarak biliniyor.

