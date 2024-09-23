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Freni boşalan tır, araçları adeta biçti: Çok sayıda yaralı var

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
23 Eylül 2024 11:11 - Güncelleme : 23 Eylül 2024 11:17

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta otoyolda ilerleyen tırın freni boşaldı. Tır, trafikte duran araçları adeta biçti. Kazada 17 kişi yaralandı.

Bangkok​'ta bulunan Kanchanapisek Otoyolu'nda feci bir kaza​ yaşandı. Freni boşalan tır​, hızla trafikte duran araçların arasına daldı. Kazada, 16 araç hasar görürken, aralarında durumu ağır olanlarında bulunduğu 17 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından çevre hastanelere sevk edildi.

Freni boşalan tır, araçları adeta biçti: Çok sayıda yaralı var - 1. Resim

TIR YÜKLE DOLUYDU!

Yaşanan kaza çevredeki diğer araçların trafik kameralarına yansırken, yüklü olduğu öğrenilen tırın önce trafikteki diğer araçlara çarptığı ve daha sonra yan yola manevra yaparak durabildiği görüldü.

Freni boşalan tır, araçları adeta biçti: Çok sayıda yaralı var - 2. Resim

Kaza sonrası hasar gören 16 araç ve tır, otoyolun uzun süre kapanmasına ve kilometrelerce trafiğe neden oldu.

Freni boşalan tır, araçları adeta biçti: Çok sayıda yaralı var - 3. Resim

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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