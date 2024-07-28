Fritöz sipariş etti, kertenkele sahibi oldu

28 Temmuz 2024 09:40 - Güncelleme : 28 Temmuz 2024 10:09

Kolombiya'da Sofia Serrano adlı bir kadın, kapısında Amazon'dan sipariş ettiği fritözün kutusunu gördü ve teslimatının başarıyla gerçekleştiğini düşünerek paketi açtı. Gördükleri karşısında neye uğradığını şaşıran kadını paketin içinden bir kertenkele izliyordu.

Sofia Serrano, cihazı siteden sipariş etti ancak kendisine bunun yerine canlı bir sürüngen gönderildiğini ileri sürüyor. Kolombiyalı Amazon müşterisi kutuyu açtığında içinde İspanyol Kaya kertenkelesi buldu.

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Eski adı Twitter olan X'e başvuran Sofia, o zamandan beri viral olan bir gönderide tuhaf ötesi paketin bir fotoğrafını paylaştı. Amazon o zamandan beri teslimat için özür dilerken, pullu canavarın neden Sofia'nın kapısına kadar geldiğinin nedenleri belirsizliğini koruyor.

Şaşkın bir X kullanıcısı Sofia'nın tweet'ine yorum atarak, “Bu nereden geldi???? Singapur'dan mı? Bunun gibi birkaç tane var ve onları sokakta görmek çok yaygın.” ifadelerine yer verdi.