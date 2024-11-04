Futbol maçı sırasında sahaya yıldırım düştü! Futbolcular yere yığıldı kaldı, o anlar kameraya yansıdı

04 Kasım 2024 11:47 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 11:53

Peru'da bir futbol maçı sırasında sahaya yıldırım düştü. Futbolcu Jose Hugo de la Cruz Meza, yıldırım çarpması sonucunda hayatını kaybetti. Yıldırım felaketinde 5 kişi ise yaralandı. O anlar kameraya yansıdı.

Peru'da bir futbol maçı esnasında yıldırım düşme felaketi yaşandı. Sahaya düşen yıldırım nedeniyle 39 yaşındaki futbolcu Jose Hugo de la Cruz Meza, hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı. Olay tam da hakemin gök gürültüsü nedeniyle maçı durdurma kararının ardından gerçekleşti.

YARALILARIN YILDIRIM YÜZÜNDEN CİDDİ YANIKLARI VAR

Sahaya yıldırım çarpmasıyla çok sayıda futbolcu yere yığıldı. 39 yaşındaki futbolcu Meza, olay yerinde hayatını kaybederken 40 yaşındaki kaleci Juan Chocca Llacta'nın vücudunda ciddi yanıklar olduğu belirtildi. 16 ve 19 yaşlarındaki iki genç ile 24 yaşındaki Cristian Cesar Pituy Cahuana adlı diğer yaralıların durumunun "stabil" olduğu bildirildi.

''GÜVENLİK PROTOKOLLERİ UYGULANMALI''

Sahada yaşanan yıldırım felaketinin ardından deniz seviyesinden 3.250 metre yükseklikteki bölgelerde spor etkinliklerinde güvenlik protokollerinin artırılması için çağrılarda bulunuldu.

Mühendis Lucho Duarte sosyal medyada, "Bu korkunç olay, özellikle açık hava etkinliklerinde yıldırıma karşı korunmanın önemini hatırlatıyor. Spor tesislerinde koruyucu sistemler ve fırtına sırasında faaliyetlerin derhal durdurulmasını içeren güvenlik protokolleri uygulamalıyız" yorumunu yaptı.