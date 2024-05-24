Futbol sahasına yıldırım düştü, 1 kişi öldü

24 May 2024 11:41 - Güncelleme : 24 May 2024 11:48

Fransa'nın kuzeyindeki Pas-de-Calais vilayetinde futbol sahasına yıldırım düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Le Figaro gazetesinin haberine göre, Pas-de-Calais'ye bağlı Lens kenti yakınlarındaki Courrieres'de bir futbol sahasına yıldırım düştü. Valilikten yapılan açıklamaya göre, olay, Gabriel Peri sahasında yaklaşık 30 kişilik bir futbol ekibinin antrenman yaptığı sırada meydana geldi.

2 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Yıldırımı düşmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Meteoroloji servisi Meteo France, kasımdan bu yana yer yer sel olaylarının yaşandığı Pas-de-Calais'de fırtına nedeniyle dün alarm seviyesini turuncuya yükseltmişti.