G20 Zirvesi'nde liderler aynı karede! Aile fotoğrafında dikkat çeken görüntü

19 Kasım 2024 01:49 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 01:49

Brezilya'da düzenlenen G20 Zirvesi'nde liderler aile fotoğrafı çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu fotoğraf çekimi esnasında liderlerin el ele tutuşup alkış tutması dikkatlerden kaçmadı.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan G20'den dünyaya ateşkes için seslendi! 'Gazze'de 2 milyon insan suya ulaşamıyor'

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan G20'den dünyaya ateşkes için seslendi! 'Gazze'de 2 milyon insan suya ulaşamıyor'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20'de diplomasi maratonu: Brezilya Devlet Başkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20'de diplomasi maratonu: Brezilya Devlet Başkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​'ın, Brezilya​'nın Rio de Janeiro​ kentinde düzenlenen G20​ Liderler Zirvesi’nde temasları devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MIKTA Liderler Buluşması'nın ardından G20 Liderler Zirvesi aile fotoğrafı çekimine katıldı.

HİNDİSTAN VE VİETNAMLI LİDERLERLE YAN YANA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aile fotoğrafı çekilirken, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh ile yan yana durdu.

ERDOĞAN, BAZI LİDERLERLE DE SOHBET ETTİ

Erdoğan, fotoğraf çekimi sırasında, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh ile sohbet etti.

Fotoğraf çekimi esnasında liderler, birbirlerinin elini tuttu ve alkış tuttu.