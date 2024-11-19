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G20 Zirvesi'nde liderler aynı karede! Aile fotoğrafında dikkat çeken görüntü

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı, Anadolu Ajansı
19 Kasım 2024 01:49 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 01:49

Brezilya'da düzenlenen G20 Zirvesi'nde liderler aile fotoğrafı çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu fotoğraf çekimi esnasında liderlerin el ele tutuşup alkış tutması dikkatlerden kaçmadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​'ın, Brezilya​'nın Rio de Janeiro​ kentinde düzenlenen G20​ Liderler Zirvesi’nde temasları devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MIKTA Liderler Buluşması'nın ardından G20 Liderler Zirvesi aile fotoğrafı çekimine katıldı.

G20 Zirvesi'nde liderler aynı karede! Aile fotoğrafında dikkat çeken görüntü - 1. Resim

HİNDİSTAN VE VİETNAMLI LİDERLERLE YAN YANA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aile fotoğrafı çekilirken, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh ile yan yana durdu.

G20 Zirvesi'nde liderler aynı karede! Aile fotoğrafında dikkat çeken görüntü - 2. Resim

ERDOĞAN, BAZI LİDERLERLE DE SOHBET ETTİ

Erdoğan, fotoğraf çekimi sırasında, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh ile sohbet etti.

G20 Zirvesi'nde liderler aynı karede! Aile fotoğrafında dikkat çeken görüntü - 3. Resim

Fotoğraf çekimi esnasında liderler, birbirlerinin elini tuttu ve alkış tuttu.

G20 Zirvesi'nde liderler aynı karede! Aile fotoğrafında dikkat çeken görüntü - 4. Resim

G20 Zirvesi'nde liderler aynı karede! Aile fotoğrafında dikkat çeken görüntü - 5. Resim

G20 Zirvesi'nde liderler aynı karede! Aile fotoğrafında dikkat çeken görüntü - 6. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı, Anadolu Ajansı
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