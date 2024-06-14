G7'ye Joe Biden'ın hareketleri damga vurdu! Ev sahibi Meloni kendine getirdi

14 Haziran 2024 09:05 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 09:08

İtalya'da gerçekleşen G7 Liderler Zirvesi'nde ilk gün oturumunun ardından dünya liderleri paraşüt gösterisini izlemeye gitti. Paraşütçüler, G7 ülkelerinin bayraklarıyla aşağı inerek şovunu tamamlarken yine olanlar oldu.

Gösterinin ardından liderler fotoğraf için poz verecekken Joe Biden bir anda arkasını dönerek yavaş yavaş yürümeye başladı. Durumu fark eden liderler Biden'a anlam veremezken devreye İtalya Başbakanı Giorgia Meloni girdi.

Meloni, diğer liderler paraşütçüleri alkışlarken arkasını dönerek yavaşça uzaklaşan Biden'ın kolundan tuttu ve kameralara doğru dönmesine yardım etti. Bu sırada diğer liderler de ikilinin yanına gelerek poz verdi. Poz verildiği sıralarda Biden'ın yavaşça güneş gözlüğünü takmaya çalışması da dikkat çekti.

BIDEN'IN DONUP KALDIĞI ANLAR DA ŞOKE ETMİŞTİ

Biden, geçtiğimiz günlerde de ABD'nin Ulusal Özgürlük Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte yaptığıyla endişeye neden olmuştu. Birçok ünlü ismin katıldığı konserleri ve canlı performansları davetlilerle beraber izleyen Biden, bir noktada 1 dakika boyunca kıpırdamadan durmuştu.

Etrafındakilerin dans edip eğlendiği görülürken Biden'ın tepkisiz kaldığı anlar kimsenin gözünden kaçmadı. O anlar bir de kameraya yansıyınca sosyal medya bu görüntüleri konuştu.

OLMAYAN SANLDAYEYE OTURMAYA KALKIŞTI

Joe Biden'ın son zamanlardaki şaşkınlıkları bununla da sınırlı kalmadı. Fransa ziyareti sırasında Colleville-sur-Mer kentindeki ABD mezarlığında, 2. Dünya Savaşı'nın seyrini değiştiren Normandiya Çıkarması'nın 80. yıl dönümü nedeniyle anma töreni yapıldı.

Törenden paylaşılan görüntülere göre, Biden, var olmayan bir sandalyenin önünde durduğunu zannederek oturmaya çalıştı. Sosyal medyada da yayılan görüntülere dair bazı kullanıcılar Biden’ın yaşı ve sağlık durumuna yönelik eleştirel yorumlarda bulundu.