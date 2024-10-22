Galler'de iki tren kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

22 Ekim 2024 10:24 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 10:35

Galler'de iki tren kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi ise yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve bir helikopter sevk edildi.

Galler'in Llanbrynmair şehrinde aynı ray üzerindeki iki tren kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi ise yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve bir helikopter gönderilirken, ekiplerin çalışmalarını gösteren fotoğraflar paylaşıldı. YARALILAR ACİL OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI Hayatını kaybeden yolcunun ailesine bilgi verildi, uzmanlar tarafından destek sağlandığı bilgisi verildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazadan yara almayan yolcular olay yerinden otobüslerle uzaklaştırıldı. TREN SEFERLERİ DURDURULDU Kazanın ardından bölgedeki tüm tren seferleri durduruldu. Galler Ulaştırma Bakanlığı, "Machynlleth ile Caersws arasında yaşanan acil bir olay nedeniyle ray değişimi yapılıyor" dedi. Kazaya ilişkin açılan soruşturma ise devam ediyor. İlgili Haberler Helikopter radyo kulesine çarptı! Korkunç kazada 4 kişi öldü Rusya inkar etse de görüntüler tam tersini söylüyor: Kuzey Kore askerleri Ukrayna'ya karşı savaşacak