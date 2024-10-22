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Galler'de iki tren kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
22 Ekim 2024 10:24 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 10:35
Galler&#039;de iki tren kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Galler'de iki tren kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi ise yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve bir helikopter sevk edildi. 

Galler'in Llanbrynmair şehrinde aynı ray üzerindeki iki tren kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi ise yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve bir helikopter gönderilirken, ekiplerin çalışmalarını gösteren fotoğraflar paylaşıldı.  

Galler'de iki tren kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var - 1. Resim

YARALILAR ACİL OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

Hayatını kaybeden yolcunun ailesine bilgi verildi, uzmanlar tarafından destek sağlandığı bilgisi verildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazadan yara almayan yolcular olay yerinden otobüslerle uzaklaştırıldı. 

Galler'de iki tren kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var - 2. Resim

TREN SEFERLERİ DURDURULDU

Kazanın ardından bölgedeki tüm tren seferleri durduruldu. Galler Ulaştırma Bakanlığı, "Machynlleth ile Caersws arasında yaşanan acil bir olay nedeniyle ray değişimi yapılıyor" dedi.

Galler'de iki tren kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var - 3. Resim

Kazaya ilişkin açılan soruşturma ise devam ediyor. 

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Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri

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