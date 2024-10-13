Game of Thrones dizisinin paylaşılamayan Demir Taht'ı rekor fiyata satıldı

13 Ekim 2024 23:58 - Güncelleme : 13 Ekim 2024 23:59

Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisinin uğruna kanlar dökülen Demir Taht'ı uçuk bir fiyata satıldı. Açık artırmaya çıkarılan dizi setinin malzemelerinden olan taht alıcı buldu. Jon Snow'un kılıcı ve Cersei Lannister'ın elbisesi de satıldı.

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İzlenme rekorları kıran 'Game of Thrones' dizisinde yer alan Demir Taht, açık artırmada satıldı. Dizinin konusuna göre Westeros'un Yedi Krallığı'nın ele geçirmeye çalıştığı Demir Taht 1,5 milyon dolara alıcı buldu.

Müzayede evi Heritage Auctions'tan yapılan açıklamaya göre, Game of Thrones​ dizisinin setinde kullanılan 900'ü aşkın parça açık artırmaya sunuldu.

6 DAKİKADA DEMİR TAHT SATILDI

Sadece 6 dakika süren açık artırmada, karakterlerin 8 sezon boyunca uğruna savaştığı "Demir Taht" dizinin fanının oldu.

Açık artırmada dizinin karakterlerinden Jon Snow'un kullandığı kılıç yaklaşık 400 bin dolara alıcı bulurken, Cersei Lannister rolünde Lena Headey'in dizinin son sahnesinde giydiği elbise de 137 bin 500 dolara satıldı.

Heritage Auctions, müzayedeye 4 bin 500'den fazla alıcının katıldığını ve etkinlikten toplam 21 milyon dolar gelir sağladıklarını açıkladı.