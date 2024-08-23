Gardiyan 'yasal posta' yazılı mektubu açtı hayatını kaybetti! Cezaevinde skandal olay

23 Ağustos 2024 11:25 - Güncelleme : 23 Ağustos 2024 11:55

Altı bin yılın ardından yeniden aktif! İzlanda'daki yanardağdan inanılmaz görüntüler

Altı bin yılın ardından yeniden aktif! İzlanda'daki yanardağdan inanılmaz görüntüler

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan bir hapishanedeki uyuşturucu kaçakçılığı ölümle gün yüzüne çıktı. Jamar Jones adındaki bir mahkum, dışarıdaki 2 kişiyle bağlantı kurdu. Suç ortağı 2 kişi, hapishanede satmak için uyuşturucu gönderdi.

GARDİYAN HAYATINI KAYBETTİ

Gardiyan Marc Fischer, 'yasal posta' olarak gizlenmiş mektubu açtığında içinden şüpheli kağıtlar çıktı. Fischer ve bir meslektaşı mektuba dokunduktan kısa süre sonra hastalandılar. Fischer, hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybetti.



Gardiyan Marc Fischer

MEKTUPTAN ZEHİR ÇIKTI

Mektup, uzmanlar tarafından incelendi ve amfetamin, fentanil ve sentetik esrar ile bulaştığı ortaya çıktı. Suçlular hakkında 20 ila 30 yıl arasında hapis cezası istenirken, federal hapishanelerde uyuşturucu kaçakçılığının ciddi bir sorun olduğu yeniden gözler önüne serdi.

YENİ YASA TASARISI SUNULDU

Cezaevi Bürosu (BOP), önlem olarak bazı hapishanelerde mahkumların mektuplarını fotokopi çekmeye başladı. Ayrıca, uyuşturucuların hapishaneye girişini engellemek için yeni bir yasa tasarısı sunuldu, ancak henüz onaylanmadı.