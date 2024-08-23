Gardiyan 'yasal posta' yazılı mektubu açtı hayatını kaybetti! Cezaevinde skandal olay
Kaliforniya'da bir hapishanedeki uyuşturucu kaçakçılığı ölümle sonuçlandı. Bir mahkumun, 'yasal posta' olarak gönderttiği gizlenmiş bir mektubu açan gardiyanlardan biri hayatını kaybetti.
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan bir hapishanedeki uyuşturucu kaçakçılığı ölümle gün yüzüne çıktı. Jamar Jones adındaki bir mahkum, dışarıdaki 2 kişiyle bağlantı kurdu. Suç ortağı 2 kişi, hapishanede satmak için uyuşturucu gönderdi.
GARDİYAN HAYATINI KAYBETTİ
Gardiyan Marc Fischer, 'yasal posta' olarak gizlenmiş mektubu açtığında içinden şüpheli kağıtlar çıktı. Fischer ve bir meslektaşı mektuba dokunduktan kısa süre sonra hastalandılar. Fischer, hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybetti.
Gardiyan Marc Fischer
MEKTUPTAN ZEHİR ÇIKTI
Mektup, uzmanlar tarafından incelendi ve amfetamin, fentanil ve sentetik esrar ile bulaştığı ortaya çıktı. Suçlular hakkında 20 ila 30 yıl arasında hapis cezası istenirken, federal hapishanelerde uyuşturucu kaçakçılığının ciddi bir sorun olduğu yeniden gözler önüne serdi.
YENİ YASA TASARISI SUNULDU
Cezaevi Bürosu (BOP), önlem olarak bazı hapishanelerde mahkumların mektuplarını fotokopi çekmeye başladı. Ayrıca, uyuşturucuların hapishaneye girişini engellemek için yeni bir yasa tasarısı sunuldu, ancak henüz onaylanmadı.