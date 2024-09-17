Gaspa uğradı, hırsızın üzerinden defalarca aracıyla geçip öldürdü! Ülkede 'adalet' tartışması başladı

17 Eylül 2024 12:39 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 13:04

İtalya'nın Viareggio şehrinde yaşayan ünlü iş kadını Cinzia Dal Pino, arabasının camından çantasını çalan hırsıza 4 kez çarptı ve ölümüne neden oldu. Dal Pino, olay nedeniyle yalnızca ev hapsine çarptırıldı, ülkede tartışmalar başladı.

On bir yaşındaki çocuğun silah cephaneliği ve öldürme listesi var! Arkadaşlarını tehdit edince ortaya çıktı

On bir yaşındaki çocuğun silah cephaneliği ve öldürme listesi var! Arkadaşlarını tehdit edince ortaya çıktı

İtalya'nın tanınmış iş kadınlarından Cinzia Dal Pino, gaspa uğradı. Fas uyruklu Nourdine Naziki, Dal Pino'nun aracının açık camından çantasını çaldı. Dal Pino, hırsızın peşine düştü ve bir mağazanın önünde gördüğü Naziki'ye aracıyla 4 kez çarptı. Son çarpmanın ardından ise sakince aracından inen Dal Pino, çantasını aldı ve bölgeden uzaklaştı.

ÜNLÜ İŞ KADININA EV HAPSİ CEZASI

52 yaşındaki Naziki, hastaneye kaldırıldı fakat tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Dal Pino'nun aracının plakası tespit edildi ve birkaç saat sonra polis tarafından tutuklandı.

Dal Pino, polise, hırsız tarafından kovalanıp, bıçakla tehdit edildiğini söyledi. Çantasında önemli evraklar ve telefonu olduğunu söyleyen Dal Pino, ''Öldürmek istemedim. Sadece çok korkmuştum ve eşyalarımı geri istiyordum'' dedi. İlk olarak 'cinayete teşebbüs' gerekçesiyle tutuklanan kadına ardından ev hapsi verildi.

TARTIŞMALAR BAŞLADI

Dal Pino'nun avukatı, "Otopsi raporundan anladığım kadarıyla ölümcül olan ilk darbeydi ve vücutta lastik izi yoktu" açıklamasında bulundu. Bölgenin başpiskoposu Monsignor Paolo Giulietti ise Dal Pino'nun yaptığının kendini savunmanın çok ötesinde olduğunu belirterek, "Bu ne meşru müdafaa ne de adalettir. Hiçbir şey, kesinlikle hiçbir şey bir cinayeti haklı çıkaramaz." dedi.

İtalya Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hayatını kaybeden adamın bir suçlu olduğuna dikkat çekti ve ''Bu dram bir suçun sonucudur. Hayatını kaybeden adam suçlu olmasaydı bu olmazdı.'' ifadelerine yer verdi.

HIRSIZIN AİLESİ İSYAN ETTİ

Hırsız Naziki'nin ailesi ise karara isyan etti. Adalet talebinde bulunan aile, Dal Pino'nun ev hapsinde değil cezaevinde bulunması gerektiğini söyledi:

"Nourdine iyi bir adamdı, onu tanıyan herkes size bunu söyleyecektir. Kadın onu dört kez ezdi ve sonra ölmek üzereyken, yardım bile çağırmadan sakin bir şekilde olay yerinden uzaklaştı. Biz sadece adalet istiyoruz"

''KANUN HERKESE EŞİT DEĞİL''

Öte yandan olay yerine yakın bir alana ''Parası olanın gücü vardır, kanun herkes için eşit değildir'' yazılı bir pankart asıldı.