Gautam Adani'ye ABD'den şok suçlamalar: Rüşvet belgeleri ortaya çıktı

16 Aralık 2024 13:24 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 13:29

Hindistanlı milyarder Gautam Adani, ABD'de rüşvet ve yatırımcı aldatmacası suçlamalarıyla karşı karşıya. Güçlü kanıtlarla desteklenen davada, Adani'nin kısa süre içinde iade edilmesi ise zor görünüyor.

Asya’nın en zengin iş adamıydı: 55 milyar doları buhar oldu!

Asya’nın en zengin iş adamıydı: 55 milyar doları buhar oldu!

ABD, Hintli milyarder Gautam Adani hakkında açılan dolandırıcılık​ davasını güçlü bir temele dayandırıyor gibi görünse de, Adani'nin kısa vadede iade edilmesinin pek mümkün olmadığı ifade ediliyor.

Geçen ay, Brooklyn'deki federal savcılar, Adani'nin Hindistan'daki yetkililere rüşvet​ vererek Adani Green Energy'nin ürettiği elektriği satın almalarını sağladığını ve ardından şirketin yolsuzlukla mücadele politikaları hakkında yatırımcılara yanıltıcı bilgiler verdiğini iddia eden bir dava açmıştı. Adani ve yeğeni Sagar Adani ile bir başka Adani Grubu yöneticisi, menkul kıymetler dolandırıcılığı ve komplolara katılmakla suçlandı. Ayrıca, eski ABD borsasında işlem gören Azure Power Global şirketiyle bağlantılı beş kişi, Yabancı Yolsuzluk Uygulama Yasası'nı (FCPA) ihlal etmekten suçlandı.

TÜM YASAL HAKLARIYLA MÜCADELE EDECEKLER

Azure, soruşturmada işbirliği yaptığını ve suçlanan kişilerin artık şirketle bağlantısı olmadığını belirtti. Adani Grubu ise suçlamaları "temelsiz" olarak nitelendirip, "tüm yasal haklarıyla mücadele edeceklerini" açıkladı.

Gautam Adani, tutuklanmadı. İddianamenin açıklanmasından sonra Hindistan'da en az iki kez kamusal etkinliklerde yer aldı. Son olarak, 9 Aralık'ta Başbakan Narendra Modi'nin de katıldığı bir etkinlikte boy gösterdi. İddianamede, savcılar Sagar Adani'nin cep telefonunda "rüşvet notları" olarak tanımladıkları ödeme defterleri bulduklarını belirtti. Ayrıca, Gautam Adani'nin yeğenine yönelik FBI'ın Mart 2023'te yaptığı arama emri ve büyük jüri celbiyle ilgili bir kopyayı kendisine e-posta ile gönderdiği de vurgulandı. Bu dijital kayıtların, savcıların Adani'nin yatırımcıları yanıltmak için soruşturmayı gizleyerek güçlü yolsuzlukla mücadele politikaları iddialarını sürdürdüklerini ispatlamalarına yardımcı olabileceği belirtiliyor.

DELİLLER DAVANIN GÜCÜNÜ ARTIRIYOR

Hukuk uzmanları, bu tür delillerin davanın gücünü artıracağını ifade ederken, savcıların da bazı zorluklarla karşılaşabileceği uyarısını yapıyor. Adani, şirketinin yatırımcılara yaptığı açıklamalarda kişisel olarak yer almadığını savunabilir. Ayrıca, Hindistan'dan canlı tanıklık alınmasının da zorlu olabileceği öne sürülüyor, çünkü Hindistan hükümeti, kendi yetkililerinin kötü bir şekilde resmedilmesine engel olmayı tercih edebilir.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde ABD'den bu davayla ilgili herhangi bir iade talebi almadığını ve meselenin, özel firmalar ile ABD Adalet Bakanlığı arasındaki bir konu olduğunu belirtti. ABD Adalet Bakanlığı ise Gautam Adani'nin Hindistan'a iade edilip edilmeyeceğiyle ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

20 YIL HAPİS

Adani Grubu ve Gautam Adani, son zamanlarda şirketin yöneticilerinin FCPA'yı ihlal ettikleri yönünde herhangi bir suçlamaya uğramadığını vurgulayan açıklamalar yaptı. FCPA'yı ihlal etmekten suçlu bulunmak, beş yıla kadar hapisle cezalandırılabilirken, dolandırıcılık suçlamaları, Adani ve diğer sanıklar için 20 yıla kadar hapis cezası anlamına geliyor.

Brooklyn'deki ABD Savcılığı Büro Şefi Yardımcısı Drew Rolle, ofislerinin ABD sermaye piyasalarının bütünlüğünü koruma sorumluluğunun olduğunu belirtti. Rolle, Adani gibi şirketlerin yatırımcıları yanıltmasının, dürüst firmaları olumsuz etkilediğini söyledi ve bu tür davaların sadece rüşvet davası değil, aynı zamanda önemli bir menkul kıymetler enforsement davası olduğunu belirtti.