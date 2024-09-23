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Gazeteci Fadi Boudia canlı yayında İsrail tarafından vuruldu

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
23 Eylül 2024 23:03 - Güncelleme : 23 Eylül 2024 23:04

İsrail'in Lübnan saldırılarında gazeteci Fadi Boudia vuruldu. Hizbullah hedeflerine yönelik saldırılar sürerken canlı yayında olan Fadi Boudia saldırıya uğrayarak yaralandı. Gazetecinin son durumu bilinmiyor.

Lübnan'da Maraya International Network'te canlı yayında bulunan Fadi Boudia İsrail tarafından hedef alındı. Skype üzerinden kanala bağlanarak konuşma yaptığı sırada Boudia bombardımana uğradı. Canlı yayınlanan görüntülerde gazetecinin bağırarak yere düşmesi sonrası görüntü kesiliyor. Yaralı gazetecinin son durumuna ait bir bilgi paylaşımı yapılmadı.

Gazeteci Fadi Boudia canlı yayında İsrail tarafından vuruldu - 1. Resim

ALİ KARAKİ'NİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ YALANLANDI

İsrail'in saldırılarında öldüğü iddia edilen Hizbullah'ın askeri komutanlarından Ali Karaki'nin iyi olduğu ve güvenli bir bölgeye nakledildiği duyuruldu. Hizbullah, Dahiye'ye düzenlenen saldırıda Karaki'nin öldürüldüğüne dair İsrail'den gelen haberlerin doğru olmadığı açıklandı..

Gazeteci Fadi Boudia canlı yayında İsrail tarafından vuruldu - 2. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com

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