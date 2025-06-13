Gazeteci Nagehan Alçı'dan ABD ile ilgili çarpıcı değerlendirme! 'Trump İran'a şantaj yapıyor'

Yıllardır Filistin’de soykırım yapan İsrail, nükleer müzakerelerin gölgesinde bu kez rotayı İran’a çevirdi. Yaşanan gerilimi göz ardı eden Netanyahu, dün sabaha karşı İran'a 200 savaş uçağıyla saldırılar düzenledi ve nükleer tesisleri hedef aldı.



Saldırılarda İran ordusunun üst düzey isimleri de öldü. Öte yandan 24 saat geçmeden İran’dan karşı atak geldi. Tel Aviv’e füze yağmuru başladı, sirenler çalındı, yetkililer ‘sığınaklara gidin’ çağrısında bulundu. Bölgede tansiyon her an yükselirken, ABD’nin yaşanan gerilimdeki rolüne dair TGRT Haber’de çarpıcı değerlendirmelerde bulunuldu.

'NETANYAHU KAN İSTİYOR'

Gazeteci Nagehan Alçı şu ifadeleri kullandı: "İran’ın kapalı rejim olmasının getirdiği bir paralel evren yaratma durumu var olma durumu mevcut. İran aldığı yaralara rağmen kendi içinde kendisini güçlü zannediyor. Netanyahu’nun ne kadar şahin ve kan isteyen biri olduğunu biliyoruz Ancak, Trump’ın böyle bir saldırıya ‘mükemmel bir saldırı’ tanımını kullanması ve ‘Dostum Bibi gözlerini karartmış’ diyerek resmen İran’a diplomatik dilde şantaj yapıyor.

Yani İran İmparatorluğu diyerek, bu kadar gözünü karartmış, küstahça, kendi dışındaki coğrafyalara yaklaşan bir ABD başkanı, daha önce nükleer anlaşmayı iptal ettiği için İran bu konuda güçlenerek kendisini geliştirmiş. Trump İran’a diz çöktürmek istiyor. Trump’ın haberi var. ABD Orta Doğu’yu kana bulmak istiyor.”