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 | Merve Yaz

Gazeteci Nagehan Alçı'dan ABD ile ilgili çarpıcı değerlendirme! 'Trump İran'a şantaj yapıyor'

Orta Doğu’da dengeleri değiştirecek önemli gelişmeler yaşanıyor. İsrail, dün gece saatlerinde İran’ı bombalamaya başladı. Dünya gözünü bölgeye çevirirken, 24 saat geçmeden İran’dan misilleme geldi. Tel Aviv’e bomba yağarken, ABD’nin yaşanan kanlı çatışmayla ilgili rolü hakkında önemli açıklamalar geldi. TGRT Haber’deki Medya Kritik programında önemli değerlendirmelerde bulunan gazeteci Nagehan Alçı, “Trump İran’a diz çöktürmek istiyor. ABD, Orta Doğu’yu kana bulma amacında” ifadelerini kullandı.

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KAYNAK:
merve yaz
|
GİRİŞ:
13.06.2025
saat ikonu 22:46
|
GÜNCELLEME:
13.06.2025
saat ikonu 22:54

Yıllardır Filistin’de soykırım yapan İsrail, nükleer müzakerelerin gölgesinde bu kez rotayı İran’a çevirdi. Yaşanan gerilimi göz ardı eden Netanyahu, dün sabaha karşı İran'a 200 savaş uçağıyla saldırılar düzenledi ve nükleer tesisleri hedef aldı.

Gazeteci Nagehan Alçı'dan ABD ile ilgili çarpıcı değerlendirme! 'Trump İran'a şantaj yapıyor'


Saldırılarda İran ordusunun üst düzey isimleri de öldü. Öte yandan 24 saat geçmeden İran’dan karşı atak geldi. Tel Aviv’e füze yağmuru başladı, sirenler çalındı, yetkililer ‘sığınaklara gidin’ çağrısında bulundu. Bölgede tansiyon her an yükselirken, ABD’nin yaşanan gerilimdeki rolüne dair TGRT Haber’de çarpıcı değerlendirmelerde bulunuldu.

Gazeteci Nagehan Alçı'dan ABD ile ilgili çarpıcı değerlendirme! 'Trump İran'a şantaj yapıyor'

'NETANYAHU KAN İSTİYOR'

Gazeteci Nagehan Alçı şu ifadeleri kullandı: "İran’ın kapalı rejim olmasının getirdiği bir paralel evren yaratma durumu var olma durumu mevcut. İran aldığı yaralara rağmen kendi içinde kendisini güçlü zannediyor. Netanyahu’nun ne kadar şahin ve kan isteyen biri olduğunu biliyoruz Ancak, Trump’ın böyle bir saldırıya ‘mükemmel bir saldırı’ tanımını kullanması ve ‘Dostum Bibi gözlerini karartmış’ diyerek resmen İran’a diplomatik dilde şantaj yapıyor.

Gazeteci Nagehan Alçı'dan ABD ile ilgili çarpıcı değerlendirme! 'Trump İran'a şantaj yapıyor'

Yani İran İmparatorluğu diyerek, bu kadar gözünü karartmış, küstahça, kendi dışındaki coğrafyalara yaklaşan bir ABD başkanı, daha önce nükleer anlaşmayı iptal ettiği için İran bu konuda güçlenerek kendisini geliştirmiş. Trump İran’a diz çöktürmek istiyor. Trump’ın haberi var. ABD Orta Doğu’yu kana bulmak istiyor.”

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