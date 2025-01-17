Gazetecilerden Blinken'a giderayak 'Gazze' tokadı!  'Mirasınız soykırım'

17 Ocak 2025 07:04 - Güncelleme : 17 Ocak 2025 07:06

İsrail'in Gazze'deki soykırım harekatının en büyük destekçileri arasında yer alan ABD'nin Dışişleri Bakanı Blinken, görevini devretmeden önceki son basın toplantısında gazeteciler tarafından protesto edildi.

ABD​ Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in hükümet değişikliği öncesi görevdeki son basın toplantısı gazetecilerin Gazze​'daki İsrail soykırımına ilişkin protestosuna sahne oldu. Blinken’ı İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği soykırıma destek vermekle eleştiren 2 gazeteci gerçekleri Blinken'ın yüzüne haykırdı.

"DÜZENİ SİYONİZME FEDA ETTİNİZ"

Blinken’in Gazze konusundaki açıklamalarını yarıda kesen gazetecilerden ABD’li Max Blumenthal, “Gazze’de 300 gazetecinin ABD bombalarının hedefi olduğunu” hatırlatarak, “Yaşanan bu soykırımın gerçekleşmesine nasıl göz yumdunuz? Mirasınızın soykırım​ olması nasıl bir his?” sorularını yönetti.

Blinken’e yönelik “Neden kurala dayalı bir düzeni siyonizme olan bağlılığınız için feda ettiniz?” ifadelerini kullanan Blumenthal, görevliler tarafından salondan çıkarıldı.

"NEDEN LAHEY'DE YARGILANMIYORSUNUZ"

ABD’li gazeteci Sam Husseini ise “Uluslararası toplum sizi soykırım ve ayrımcılıkla suçladı. Neden Lahey’de yargılanmıyorsunuz?” diye sordu.

YAKA PAÇA DIŞARI ATTILAR

Güvenlik görevlileri tarafından zorla salondan çıkarılan Husseini, “İsrail’in nükleer silahlarıyla ilgili soruları neden cevaplamıyorsunuz? Uluslararası Adalet Divanı’nın kararlarını neden engellediniz? Gazze’de yaşananlar için neden sorumluluk almıyorsunuz?” ifadelerini kullandı.

Blinken’in ise gazetecilerin protestoları karşısında sessiz kaldığı görüldü.