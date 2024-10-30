Gazze için yeni umut ışığı: Esir takası karşılığında geçici ateşkes olabilir! Ayrıntılar ortaya çıktı

30 Ekim 2024 09:08 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 09:31

Gazze'de ateşkes görüşmelerinde yeni bir umut ışığı doğdu. İsrail basını, son görüşmelerde esir karşılığında 1 aylık ateşkes yapılabileceğini yazdı. İsrail hapishanelerindeki bazı Filistinli esirlerin de serbest bırakılabileceği öne sürüldü.

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı William Burns’un İsrailli ve Katarlı mevkidaşlarıyla görüşmelerinin ayrıntılarını İsrail basınından Yedioth gazetesi yazdı. İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad Direktörü David Barnea'nın Doha'da gerçekleşen görüşmelerde esir takası ve geçici ateşkes önerisinde bulunduğu belirtildi.

Barnea'nın önerisi, Hamas'ın 11 ila 14 arasında İsrailli esiri serbest bırakması buna karşılık Gazze'de 1 aylık geçici ateşkesi içeriyor. Ayrıca İsrail hapishanelerindeki bazı Filistinli esirlerinden de serbest bırakılmasını öneriyor.

Basında yer alan Barnea'nın önerisinin detaylarının doğru olup olmadığına ilişkin İsrail makamlarından henüz açıklama yapılmadı.

HAMAS GÖRÜŞMELERE KATILMADI

Hamas daha önce yaptığı açıklamada, esir takası için kalıcı ateşkes ve İsrail ordusunun Gazze'deki işgal ettiği bölgelerden çekilmesini şart koşmuştu.

Mossad Direktörü, Doha'da 27-28 Ekim'de esir takası müzakerelerine yeniden başlaması için yapılan görüşmelere katılmıştı.

Hamas'ın elinde 101 İsrailli esirin bulunduğu belirtiliyor.

NETANYAHU DA YEŞİL IŞIK YAKMIŞTI

Öte yandan Hamas’ın İsrail’in Gazze’den tamamen çekilmesi talebini karşılamazken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dün yaptığı açıklamada yalnızca kısmi bir anlaşmayı kabul edebileceğini ifade etmişti.