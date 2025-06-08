Gazze için yola çıkan Özgürlük Filosu gemisi Madleen için İsrail orduya emir verdi!

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Gazze'ye yardım götüren Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ait gemi Madleen'i engellemek için elinden geleni yapıyor. Katz, orduya, gemiyi engellemk için emir verdiğini söyledi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırmak amacıyla İtalya'dan Gazze Şeridi kıyılarına doğru 1 Haziran'da hareket eden Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ait yardım gemisi Madleen yolculuğuna devam ediyor. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, aralarında İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, dünyaca ünlü "Game of Thrones" dizisi oyuncusu Liam Cunningham ve Filistin kökenli Fransız Avrupa Parlamentosu üyesi Rima Hassan'ın da yer aldığı toplam 11 aktivisti taşıyan Madleen'e ilişkin açıklamalarda bulundu.

''ORDUYA TALİMAT VERDİM''

Katz, "İsrail Savunma Kuvvetleri'ne (IDF), Madleen gemisinin Gazze'ye ulaşmasını engellemeleri için talimat verdim. Antisemitik Greta ve arkadaşlarına açıkça söylüyorum: Geri dönün, çünkü Gazze'ye ulaşamayacaksınız" ifadelerini kullandı.

İsrailli bakan, "İsrail Devleti, Gazze üzerindeki deniz ablukasının ihlal edilmesine izin vermeyecek. Bu ablukanın birincil amacı, katliam yapan terör örgütü Hamas'a silah sevkiyatını engellemektir. Hamas, rehinelerimizi elinde tutuyor ve savaş suçları işliyor" açıklamasını yaptı.

''GERİ DÖNMEYECEĞİZ''

Avrupa Parlamentosu üyesi Rima Hassan ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Geri dönmeyeceğiz. Gazze Şeridi'ne ulaşmamızı engellemek isteyen İsrailli yetkililer tarafından yasadışı bir şekilde alıkonulmamıza 24 saatten az bir süre kaldı. Artık sizinle iletişim kuramaz hale geldiğimizde, bu yolculuk boyunca bize büyük destek olan seferberliğinizi sürdürmenizi sizden rica ediyorum ve size güveniyorum" dedi.