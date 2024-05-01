Gazze sınırında dikkat çeken askeri hareketlilik!

01 May 2024 22:54 - Güncelleme : 01 May 2024 22:59

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'de başlayan saldırıları aralıksız devam ederken bölgede askeri hareketlilik sürüyor. İsrail ordusunun Gazze Şeridi çevresindeki askeri hareketliliği görüntülendi. Gazze sınırında İsrail ordusuna ait zırhlı personel taşıyıcı, kamyon ve askeri ciplerin Gazze Şeridi'nin kuzey bölümünden ayrıldığı, bazılarının da Gazze'ye doğru ilerlediği görüldü.

ABD’DEKİ ÖĞRENCİLERE TEŞEKKÜR

Gazzeliler, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Balah kentinde yer alan Aksa Şehitleri Hastanesi'nde ABD üniversitelerinde Filistin'e destek için eylem yapan ve İsrail’in soykırımını protesto eden öğrencilere teşekkür gösterisi düzenledi.

Gazzeli yetişkinler ve çocuklar "Amerikan üniversitelerindeki cesur öğrencilere teşekkür ederiz" ve "Gazze'yle dayanışmanız için teşekkür ederiz" pankartları açtı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'la birlikte Gazze ile İsrail arasındaki Kerem Ebu Salim (Şalom) Sınır Kapısı'nı ziyaret etti.

“ASKERİ OPERASYON” VURGUSU

İsrail Savunma Bakanlığı, Blinken ve Gallant'ın Kerim Ebu Salim Sınır Kapısı'nı ziyaretlerinin ardından İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin de bulunduğu toplantıya katıldıklarını bildirdi. Toplantıda, İsrailli esirlerin iadesi ve "Hamas'ın ortadan kaldırılmasına yönelik askeri operasyonların sürdürülmesi gerekliliğinin" ele alındığı belirtildi.

Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nın yanı sıra Blinken ve Gallant'ın, Nir Oz Yahudi yerleşim yerini de ziyaret ettiği kaydedildi. Gallant, Blinken'la toplantısının ardından yayımladığı video mesajda, "Hamas'ı yok etmeye, rehineleri ailelerine geri getirmeye kararlıyız." dedi. Toplantıda ele aldıkları konuya ilişkin Gallant, Blinken'la Gazze'ye insani yardım akışını nasıl artırabileceklerini ele aldıklarını ifade etti. Gallant ayrıca insani yardımların Gazze'ye geçişi için bugün Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı ve Usdud (Aşdod) Limanı'nı açmaya karar verdiklerini kaydetti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 24 binden fazlası kadın ve çocuk, 34 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti. İsrail'in ordusunun Gazze Şeridi'ndeki eylemleri Uluslararası Adalet Divanında soykırım suçlamasıyla yargılanmasına yol açtı.

Kara işgali, abluka ve ağır bombardımanın devam ettiği 360 kilometrekarede sıkışmış 2,3 milyon Filistinli ağır bir insanlık felaketi yaşıyor. Sağlık sisteminin çökmek üzere olduğu bölgede 77 binden fazla yaralı bulunduğu, 7 bin kadar kişinin de kayıp olduğu belirtiliyor. Gazze Şeridi içinde 1,9 milyondan fazla Filistinli ise zorla göç ettirildi.