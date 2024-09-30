Gazze ve Lübnan'ın ardından Netanyahu'nun hava araçları Suriye için havalandı: Birçok noktaya saldırı

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Anadolu Ajansı

30 Eylül 2024 16:38 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 16:43

İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'ı da vurduğu iddia edildi. Binyamin Netanyahu'nun hava araçları bu kez Suriye için havalandı. Şam'daki birden fazla noktaya saldırı düzenlendi.

Gazze ve Lübnan'da katliamlarına devam eden İsrail, Suriye​'nin başkenti Şam​'ı da vurdu. Rejime yakınlığıyla bilinen sosyal medya hesaplarında İsrail'e ait hava araçlarının, Şam'ın güneyindeki Esed köyü, Kudsayya Banliyosu ve Dimas Mahallesi'ndeki bazı askeri noktaları hedef aldığı iddia edildi. İSRAİL'E KARŞILIK VERİLDİ Beşar Esad​ rejimine ait hava savunma sistemlerinin hava araçlarına karşılık verdiği ileri sürüldü. İsrail ve Şam yönetiminden iddialara ilişkin henüz açıklama yapılmadı. HİZBULLAH​ HEDEFTE İsrail savaş uçakları da gece saatlerinde Lübnan'ın kuzeydoğusunu Şam'a bağlayan Cıdeydit Yabus Sınır Kapısı'nı hedef almıştı. Başkent Şam ve kırsalındaki bölgelerde Suriye ordusu ile İran destekli terörist grupların yanı sıra Lübnan Hizbullahı unsurlarının da bulunduğu biliniyor. İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor. İlgili Haberler İsrail ordusu, Suriye-Lübnan arasındaki sınır kapısını vurdu İsrail'in saldırısında ölen Nasrallah'ın ardından Hizbullah'tan ilk sözler! Lübnan'a bombalar yağarken açıkladı