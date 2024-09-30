Gazze ve Lübnan'ın ardından Netanyahu'nun hava araçları Suriye için havalandı: Birçok noktaya saldırı
İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'ı da vurduğu iddia edildi. Binyamin Netanyahu'nun hava araçları bu kez Suriye için havalandı. Şam'daki birden fazla noktaya saldırı düzenlendi.
Gazze ve Lübnan'da katliamlarına devam eden İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'ı da vurdu. Rejime yakınlığıyla bilinen sosyal medya hesaplarında İsrail'e ait hava araçlarının, Şam'ın güneyindeki Esed köyü, Kudsayya Banliyosu ve Dimas Mahallesi'ndeki bazı askeri noktaları hedef aldığı iddia edildi.
İSRAİL'E KARŞILIK VERİLDİ
Beşar Esad rejimine ait hava savunma sistemlerinin hava araçlarına karşılık verdiği ileri sürüldü. İsrail ve Şam yönetiminden iddialara ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
HİZBULLAH HEDEFTE
İsrail savaş uçakları da gece saatlerinde Lübnan'ın kuzeydoğusunu Şam'a bağlayan Cıdeydit Yabus Sınır Kapısı'nı hedef almıştı.
Başkent Şam ve kırsalındaki bölgelerde Suriye ordusu ile İran destekli terörist grupların yanı sıra Lübnan Hizbullahı unsurlarının da bulunduğu biliniyor.
İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.
Böyle olaylar dünyanın huzurunu bozuyor umarım en kısa zamanda barış sağlanır