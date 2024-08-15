Gazze'de 40 bin insan, insanlıkla birlikte öldü! Dünya hâlâ seyrediyor

15 Ağustos 2024 15:02 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 15:03

İsrail'in Gazze'de dünyanın gözünün içine baka baka pervasızca sürdürdüğü soykırım harekatı yavaş yavaş 1. yıl dönümüne doğru yol alıyor. 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana eşi benzeri görülmemiş bir vahşete imza atan İsrail ordusunun düzenlediği kanlı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bini aştı.

GÜNDE ORTALAMA 128 CİNAYET

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı insanlık dışı verilere ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, Gazze Şeridi'ne karadan, havadan ve denizden saldırılarında son 24 saatte 40 kişi yaşamını yitirdiği bildirildi.

Böylece 7 Ekim'den bu yana İsrail'in düzenlediği şiddetli saldırılar sonucu hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı da 40 bin 5'e yükselmiş oldu.

7 Ekim'den bu yana 313 gün geride kalırken İsrail cinayetlerinin günlük ortalaması ise yaklaşık 128 kişi olarak kayda geçti.

Son 24 saatte 107 kişinin yaralandığı Gazze'de toplam yaralı sayısı ise 92 bin 401 oldu.

10 BİN FİLİSTİNLİ MOLOZLARIN ALTINDA

Diğer yandan kimliği belirlenen 40 bin 5 kişinin yanı sıra Birleşmiş Milletler (BM) ve Filistin Sivil Savunma Kurumu yetkililerinin paylaştığı verilere göre en az 10 bin Filistinlinin naaşı da hâlâ enkaz altında.