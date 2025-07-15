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 | Berrak Arıcan

Gazze'de acı bilanço her saat artıyor! İsrail katliamlarını durdurmuyor

İsrail katliamlarına devam ederken Gazze'de her dakika can kaybı artıyor. Son olarak hayatını kaybeden sivillerin sayısı 58 bin 479'a yükseldi.

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Gazze'de acı bilanço her saat artıyor! İsrail katliamlarını durdurmuyor
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.07.2025
saat ikonu 16:43
|
GÜNCELLEME:
15.07.2025
saat ikonu 16:43

, 'ndeki sivilleri hedef almaya devam ediyor. Bölgede gerçekleştiren İsrail ordusunun yoğun saldırıları nedeniyle can kaybı günden güne artıyor. Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içinde Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 93 sivilin cansız bedeninin ve 278 yaralının ulaştığını, cenazelerden 5'inin daha önceki saldırılarda enkaz altına kalan sivillere ait olduğu bildirdi.

Gazze'de acı bilanço her saat artıyor! İsrail katliamlarını durdurmuyor

139 BİNDEN FAZLA YARALI VAR

Bakanlık ayrıca, İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart'tan bu yana 7 bin 656 Filistinlinin öldürüldüğünü, 27 bin 314 Filistinlinin de yaralandığını açıkladı.
İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana ortaya çıkan bilançonun da aktarıldığı açıklamada, toplam can kaybının 58 bin 479’a, yaralı sayısının da 139 bin 355’e yükseldiği ifade edildi.

Gazze'de acı bilanço her saat artıyor! İsrail katliamlarını durdurmuyor

YARDIM DAĞITIM NOKTALARI HEDEFTE

İsrail’in yardım noktalarına saldırılar düzenlemeye devam ettiğini de açıklayan Sağlık Bakanlığı, bu sabah itibarıyla 6 cansız bedenin hastanelere ulaştığını, 29’dan fazla sivilin de yaralandığını duyurdu. Açıklamada, "Yardım dağıtım bölgelerinde ölenlerin sayısı 844’e, yaralı sayısı ise 5 bin 604’e yükseldi" denildi.

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ETİKETLER
#saldırı
#İsrail
#gazze şeridi
#filistin
#ateşkes
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