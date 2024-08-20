Gazze'de ateşkes çıkmazı: Netanyahu kabul etti Hamas, İsrail'in teklif değişikliğini işaret etti

20 Ağustos 2024 08:45 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 09:06

İsrail teknik hata diye duyurdu: Gazze'de kendi askerlerini bombaladı: Ölüler var

İsrail teknik hata diye duyurdu: Gazze'de kendi askerlerini bombaladı: Ölüler var

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD, Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda gerçekleşen ateşkes ve esir takası görüşmelerinin ardından İsrail'e gitti. İsrail'de Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Başbakan Binyamin Netanyahu ile görüşen Blinken, Gazze'de ateşkes müzakerelerine dair açıklamalarda bulundu.

NETANYAHU TEKLİFİ KABUL ETTİ

'Netanyahu'nun, boşlukları kapatan yeni teklifi' kabul ettiğini söyleyen Blinken, asıl zorluğun bundan sonra başlayacağını ifade etti. Netanyahu'nun müzakere ekibini Mısır ya da Katar'a göndereceğini söyleyen Blinken, tarafların birbirlerine verecekleri taahhütleri nasıl uygulayacakları konusunda anlaşmalarının zorluğuna dikkat çekti.

BLINKEN'DAN MESAJ

İki tarafa da müzakerelerin son şans olabileceğini söyleyerek mesaj veren Blinken, "Belirleyici bir andayız. Rehineleri evlerine getirmek, ateşkes sağlamak ve kalıcı güvenlik ve barışı sağlama amacıyla daha iyi bir yolda olmak için bu muhtemelen en iyi ve belki de en son fırsat. Herkesin evet demesi, hayır için bahaneler aramaması gereken bir zamandayız." dedi.

HAMAS TEKLİFE İTİRAZ EDİYOR

Blinken'ın açıklamalarının ardından Hamas'tan cevap geldi. Hamas'ın üst düzey yetkilisi Osama Hamdan, arabuluculara yeni teklif yerine daha önce anlaşılan teklifin uygulanması gerektiğini belirtti. Hamdan, Blinken'ın Netanyahu'nun yeni teklifi kabul ettiğini söylemesinin belirsizliği artırdığını söyledi, "Bu teklif bize sunulan ya da üzerinde anlaştığımız teklif değil." dedi.

ATEŞKES GÖRÜŞMELERİ SÜRECEK

Beyaz Saray ise ateşkes görüşmelerinin Mısır'ın başkenti Kahire'de görüşülmeye devam edileceğini, ABD Başkanı Joe Biden'ın da ateşkes için bölge liderleriyle irtibatta olduğunu açıkladı.