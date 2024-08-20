Gazze'de ateşkes çıkmazı: Netanyahu kabul etti Hamas, İsrail'in teklif değişikliğini işaret etti
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze savaşının başlamasından bu yana 9. kez İsrail'e gitti. Ateşkes ve esir takası müzakerelerinin ardından ziyareti gerçekleştiren Blinken, her iki tarafa da mesajlar verdi. ABD'li bakan, İsrail tarafının anlaşmayı kabul ettiğini söyledi fakat Hamas'ın belirsizliği sürüyor.
Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD, Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda gerçekleşen ateşkes ve esir takası görüşmelerinin ardından İsrail'e gitti. İsrail'de Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Başbakan Binyamin Netanyahu ile görüşen Blinken, Gazze'de ateşkes müzakerelerine dair açıklamalarda bulundu.
NETANYAHU TEKLİFİ KABUL ETTİ
'Netanyahu'nun, boşlukları kapatan yeni teklifi' kabul ettiğini söyleyen Blinken, asıl zorluğun bundan sonra başlayacağını ifade etti. Netanyahu'nun müzakere ekibini Mısır ya da Katar'a göndereceğini söyleyen Blinken, tarafların birbirlerine verecekleri taahhütleri nasıl uygulayacakları konusunda anlaşmalarının zorluğuna dikkat çekti.
BLINKEN'DAN MESAJ
İki tarafa da müzakerelerin son şans olabileceğini söyleyerek mesaj veren Blinken, "Belirleyici bir andayız. Rehineleri evlerine getirmek, ateşkes sağlamak ve kalıcı güvenlik ve barışı sağlama amacıyla daha iyi bir yolda olmak için bu muhtemelen en iyi ve belki de en son fırsat. Herkesin evet demesi, hayır için bahaneler aramaması gereken bir zamandayız." dedi.
HAMAS TEKLİFE İTİRAZ EDİYOR
Blinken'ın açıklamalarının ardından Hamas'tan cevap geldi. Hamas'ın üst düzey yetkilisi Osama Hamdan, arabuluculara yeni teklif yerine daha önce anlaşılan teklifin uygulanması gerektiğini belirtti. Hamdan, Blinken'ın Netanyahu'nun yeni teklifi kabul ettiğini söylemesinin belirsizliği artırdığını söyledi, "Bu teklif bize sunulan ya da üzerinde anlaştığımız teklif değil." dedi.
ATEŞKES GÖRÜŞMELERİ SÜRECEK
Beyaz Saray ise ateşkes görüşmelerinin Mısır'ın başkenti Kahire'de görüşülmeye devam edileceğini, ABD Başkanı Joe Biden'ın da ateşkes için bölge liderleriyle irtibatta olduğunu açıkladı.