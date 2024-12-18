Gazze'de ateşkes çok yakın! Hamas bazı şartlarından vazgeçti! İsrail'in odak noktası rehine takası

18 Aralık 2024 08:51 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 09:23

Gazze'de ateşkes için yeni bir umut doğdu. İsrail ve Hamas arasında rehine takası ve ateşkesin sağlanabileceği belirtildi. İsrail medyası, ateşkesin 60 gün olabileceğini yazdı. Hamas ise İsrail'in yeni şartlar sunmaması durumunda anlaşmanın yakın olduğunu açıkladı.

Gazze için İsrail ve Hamas arasında ateşkes olabileceği iddia edildi. İsrail medyası, müzakerelerin devam ettiğini, 60 günlük bir ateşkesin çok yakın olduğunu yazdı. Anlaşmaya göre rehine takası da gerçekleşecek. İsrail hapishanelerindeki 700 ila bin Filistinli mahkum serbest kalacak. Gazze'de yerlerinden edilen Filistinliler ise kuzeye geri dönebilecek.

HAMAS BAZI ŞARTLARINDAN VAZGEÇTİ

ABD medyasından Washington Post, Hamas'ın, İsrail saldırılarıyla zayıfladığını anlaşma için tavizlerde bulunmayı kabul ettiğini yazdı. Hamas'ın rehine takası için önceden şart koştuğu İsrail askerlerinin Gazze'den tamamen çekilmesi ve kalıcı ateşkes sağlanmasından vazgeçtiği belirtildi.

Ateşkes ve rehine takasının Kahire ve Doha'da sürdüğü, Gazze'nin savaş sonrası yönetimi için Hamas ve El Fetih örgütüyle müzakereler devam ediyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise savaşın ardından Gazze planlarını açıklamıyor. Aşırı sağcı siyasetçiler ise Gazze'de Yahudi yerleşim birimleri kurulmasını, Gazzelilerin ise göçe zorlanmasını istiyor. Netanyahu ise Hamas'ın siyasette kalmasını istemiyor.

Haberde, Hamas'ın zayıflamasına rağmen gerilla taktikleriyle mücadeleye devam edeceği belirtilirken İsrail ordusunun ise kayıplar vermeye devam ettiği belirtildi. Gazzeliler tarafından Hamas'a verilen desteğin azalmasıyla da rehine anlaşmasında koşulların yumuşadığı yazıldı.

Hamas'ın elinde 96 rehine bulunduğu, isimlerini ise müzakerecilere verdiği açıklandı. Fakat 36 rehinenin çeşitli zamanlarda öldüğü iddia ediliyor. İsrail bu durumda ölen rehinelerin cenazelerini teslim almak istiyor.

CIA DİREKTÖRÜ MÜZAKERE GÖRÜŞMELERİNDE

Öte yandan ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Bill Burns'un, Hamas ile esir takası ve ateşkes müzakerelerindeki son durumu görüşmek üzere bugün Katar'ın başkenti Doha'ya gideceği bildirildi.

Axios haber sitesinin İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, CIA Direktörü Burns'un, Doha'da Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya geleceği belirtildi.

Haberde, Burns'un, Katar Başbakanı Al Sani ile İsrail ve Hamas arasındaki dolaylı müzakerelere ilişkin son durumu ele alacağı kaydedildi.