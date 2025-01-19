Gazze'de ateşkes devreye giriyor! İsrail güçleri çekilmeye başladı, Netanyahu'nun 'sabote' ihtimali tedirginlik oluşturuyor

19 Ocak 2025 09:37 - Güncelleme : 19 Ocak 2025 09:46

İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasının bugün uygulanması bekleniyor. İsrail güçleri, Refah'tan Philadelphi Koridoru'na doğru çekilmeye başladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın serbest bırakılacak rehinelerin listesini vermeyi beklediğini, eğer liste ulaşmazsa ateşkesin başlamayacağını söyledi. Hamas ise listenin 'teknik saha sebeplerinden' kaynaklı ulaştırılamadığını iletti. İşte Gazze'deki ateşkeste son durum...

Ateşkes duyurusunun ardından İsrail'in katliamları durmadı! Filistinliler hem korkuyu hem sevinci bir arada yaşıyor

Ateşkes duyurusunun ardından İsrail'in katliamları durmadı! Filistinliler hem korkuyu hem sevinci bir arada yaşıyor

Gazze'de 15 aylık katliamın bugün son bulması bekleniyor. İsrail ve Hamas arasında anlaşmaya varılan ateşkesin bugün uygulanmaya başlanacağı duyuruldu. İsrail, ateşkes onayına rağmen Gazze'de saldırılarını sürdürdü ve 19 Ocak'a kadar en az 100 Filistinlinin ölümüne neden oldu.

Gazze halkı endişe içinde gelecek ateşkes başlangıcı haberini beklerken İsrail güçleri, Refah bölgesinden çekilmeye başladı. İsrail güçleri, Mısır ile Gazze arasındaki sınır boyunca uzanan Philadelphi koridoruna doğru gidiyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın serbest bırakılacak rehinelerin listesini ulaştırmadığını, ulaştırana kadar ateşkesin başlamayacağını duyurdu. Hamas ise ateşkese bağlı kaldıklarını, serbest bırakılacak rehinelerin listesinin 'teknik saha sebeplerinden' kaynaklı olarak ulaştırılamadığını açıkladı.

ATEŞKESE 5 KALA SALDIRI

Ateşkesin başlamasına sayılı saatler kala İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne bomba yağdırdı.

İsrail'in vurduğu Gazze'de dumanların yükseldiği görüldü.

ATEŞKESTE BİRİNCİ AŞAMA

Ateşkesin birinci aşamasında Hamas, aralarında çocuklar, kadın askerler, siviller ve 50 yaş üstü erkeklerin de bulunduğu 33 İsrailli esiri serbest bırakacak. İsrail ise her kadın asker için 50, her sivil rehine için 30 Filistinli mahkumu salacak. Ardından İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde alıkoyduğu 19 yaşın altındaki tüm kadın ve çocukları salıverecek.

İsrail ayrıca kademeli olarak silahsız Filistinlilerin Gazze Şeridi’nin kuzeyine dönmesine ve günde 600 kamyona kadar yardımın bölgeye girmesine izin verecek.

İKİNCİ AŞAMA

Hamas, İsrail hapishanelerinde tutulan daha fazla Filistinlinin serbest bırakılması karşılığında, çoğu erkek asker olmak üzere hayatta kalan tüm esirleri serbest bırakacak.

İsrail, Mısır ile Filistin bölgesi arasındaki sınır bölgesi olan Philadelphi Koridoru da dahil olmak üzere Gazze'den “tamamen çekilmeye” başlayacak.

ÜÇÜNCÜ AŞAMA

İkinci aşamanın koşullarının yerine getirilmesi halinde, kalan esirlerin cesetleri, uluslararası gözetim altında yürütülecek üç ile beş yıllık bir yeniden inşa planı karşılığında teslim edilecek.

İsrail ordusu bugün yaptığı açıklamada, 2014'ten beri Gazze'de tutulan bir rehinenin cesedine ulaşıldığını belirtti.

NETANYAHU'DAN TEHDİT!

Netanyahu'nun ateşkesin onaylandığı kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamalar ise dikkat çekti. İsrailli Başbakan, ABD Başkanı Joe Biden ve yeni Başkan Donald Trump'tan savaşı yeniden başlatma konusunda garanti aldığını öne sürdü. Netanyahu, "Eğer savaşa dönmek zorunda kalırsak, bunu yeni yollarla ve büyük bir güçle yapacağız. Başkan Trump'ın İsrail devletine silah tedariki üzerindeki tüm kısıtlamaları kaldırma kararını takdir ediyorum.'' dedi.

İsrail'in Lübnan, Suriye, Irak, Yemen ve İran'a yönelik saldırılarına atıf yapan Netanyahu, Orta Doğu'daki güç dengelerini değiştirdiklerini ileri sürdü.

Netanyahu, bütün İsraillilerin savaşa destek verdiğini iddia ederek, "Savaşın henüz bitmediğini söylemek isterim" diye ekledi.

KABİNEDE 8 BAKAN ATEŞKESE KARŞI ÇIKTI

Öte yandan aylar süren sonuçsuz müzakerelerin ardından arabulucular Katar, ABD ve Mısır tarafından varılan anlaşma, Donald Trump'ın ABD Başkanı olarak göreve başlamasının arifesinde yürürlüğe giriyor.

İsrail Güvenlik Kabinesinde dün gergin başlayan ve 6 saatten uzun süren toplantısının ardından, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması, oy çokluğu ile kabul edildi.

İsrail basınına yansıyan haberlere göre kabinedeki 24 bakan anlaşma için evet oyu kullandı. 8 bakan ise anlaşmaya karşı çıktı.