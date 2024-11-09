Gazze'de ateşkes için görüşmeleri: Katar müzakerelerden çekildi

09 Kasım 2024 18:36 - Güncelleme : 09 Kasım 2024 18:43

Katar, arabulucu olarak katıldığı İsrail'in Gazze işgalini durdurması için yapılan müzakere görüşmeleri için yeni kararını açıkladı.

Katar'ın Hamas ve İsrail'in samimi bir istek göstermesine kadar Gazze'deki ateşkes müzakerelerinden çekildiği açıklandı. Reuters'in haberine göre bu konuda İsrail'den yeni adım beklenecek.

Ayrıca dünya basınına yansıyan haberlere göre ABD'nin Hamas'ın ülkedeki varlığının artık kabul edilemez olduğunu belirterek üyelerinin Katar'dan çıkarılmasını talep ettiği, Katar'ın yaklaşık 10 gün önce Hamas liderlerine bu talebi ilettiği öne sürüldü.

Reuters haber ajansının ABD yönetiminden üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre Washington, Hamas'ın Doha'daki varlığının artık kabul edilemez olduğunu Katar'a bildirdi. Üst düzey yetkili, “Rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik tekrarlanan teklifleri reddettikten sonra (Hamas'ın) liderleri artık hiçbir ABD ortağının başkentinde hoş karşılanmamalı. Hamas'ın haftalar önce rehinelerin serbest bırakılmasına ilişkin bir teklifi reddetmesinin ardından bunu Katar'a açıkça belirttik" ifadelerini kullandı. Yetkili, Katar'ın yaklaşık 10 gün önce Hamas liderlerine bu talebi ilettiğini söyledi. Habere göre Hamas'tan 3 yetkili ise Katar'ın Hamas liderlerine bu yönde bir talepte bulunduğu iddiasını reddetti. Katar'dan ise henüz bir açıklama yapılmadı.