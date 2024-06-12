Gazze'de ateşkes için olumlu sinyal veren İsrail'den esir hamlesi geldi

12 Haziran 2024 08:43 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 09:04

BMGK, İsrail'e 'dur' dedi onay alan teklifi Hamas da kabul etti

BMGK, İsrail'e 'dur' dedi onay alan teklifi Hamas da kabul etti

ABD Başkanı Joe Biden'ın Hamas ve İsrail için ateşkes önerisi masada. Hamas, Biden'ın önerisine olumlu karşılık verdi, önceliğin Filistin halkının çıkarları olduğu, saldırıların tamamen durdurulması ve İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesi gerektiği belirtildi.

Hamas tarafından yapılan açıklamada, "Filistin heyeti, ulusal sorumluluk bilinciyle, halkımıza karşı açılan bu savaşı sona erdirecek anlaşmaya olumlu yaklaşım göstermektedir." ifadelerine yer verildi.

Beyaz Saray ise Hamas'ın olumlu cevabından memnun olduklarını dile getirdi. Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, konuya ilişkin "Bir dönüş almayı bekliyorduk. Tabii ki bu dönüş önemli. Şu anda bunu değerlendiriyoruz, Hamas'ın cevabını henüz yeni aldık." ifadesini kullandı.

Kirby, Hamas'ın cevabının ne anlama geldiğini henüz açıklamayacaklarını, tamamen değerlendirilmesinin ardından net konuşulabileceğini söyledi.

İSRAİL'DEN ATEŞKES İÇİN İLK OLUMLU SİNYAL

Öte yandan Hamas'tan gelen olumlu cevabın ardından İsrail'den ilk tepki gelmişti. İsrailli bir yetkili, "Hamas'ın askeri ve sivil yeteneklerini yok etme, tüm esirleri geri getirme" gibi hedefleri anımsatan yetkili, bunlar sağlanmadan İsrail'in bölgeye saldırıları sonlandırmayacağını belirtmişti.

Söz konusu yetkili, Biden'ın açıkladığı ve BMGK'da da kabul edilen ateşkes önerisinin İsrail'in Gazze'ye saldırılarda sık sık dile getirdiği "hedeflere ulaşmasına olanak sağladığını" ileri sürmüştü.

İSRAİL'DEN ESİR HAMLESİ

İsminin açıklanmasını istemeyen bir kaynak, İsrail’in Gazze ve Kuzey eyaletlerinden yaklaşık 50 esiri serbest bıraktığını belirtti. Sağlık kaynakları da bugün serbest bırakılan esirlerden 33’ünün maruz bırakıldıkları zorlu sağlık şartları nedeniyle tedavi olmak amacıyla Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesine geldiklerini bildirdi.

İsmini vermeyen hastane kaynakları, "serbest bırakıldıktan sonra hastaneye gelen bazı Filistinlilerin vücutlarında işkence izleri görüldüğünü" ifade etti.