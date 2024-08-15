Gazze'de ateşkes için son şans! Müzakere İsrail'e kalkan olabilir

15 Ağustos 2024 08:46 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 09:11

Ateşkes için son şans! Hamas müzakere kararını verdi, İran'ın İsrail'e saldırısı da görüşmelere bağlı

Ateşkes için son şans! Hamas müzakere kararını verdi, İran'ın İsrail'e saldırısı da görüşmelere bağlı

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Katar'ın başkenti Doha'da bugün Gazze için ateşkes görüşmeleri gerçekleşecek. ABD, Mısır ve Katar'ın arabuluculuk rolü üstlendiği görüşmelere Hamas katılmayacak. Hamas, müzakerelere ABD Başkanı Joe Biden'ın sunduğu ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından da onaylanan ateşkes anlaşması üzerinden görüşmelerinden devam etmesinden yana. Hamas'ın masaya oturma şartı ortadan kalkınca görüşmelere katılmama kararı aldı.

ATEŞKESTE DEĞİŞİKLİK SUÇLAMASI

Hamas, İsrail'i ABD Başkanı Joe Biden'ın sunduğu ve üzerinde anlaşılan ateşkes metnine yeni eklemeler yapmakla suçluyor. Başbakan Binyamin Netanyahu ise durumun tam tersi olduğunu iddia ediyor. Netanyahu, Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinwar'ı da ateşkes engeli olarak görüyor.

The New York Times gazetesi İsrail'in 27 Temmuz'da beş yeni koşul içeren bir mektup ilettiğini yazdı. Tel Aviv ise bunu yalanladı ve "Anlaşma maddelerine açıklık getirildi" denildi.

Ayrıca Hamas'ın mayıs ayında ateşkes metninde 29 değişiklik istediği, bu maddelerin Netanyahu tarafından reddedildiği belirtildi.

ATEŞKES, İRAN SALDIRISINI ENGELLEYEBİLİR

Doha'daki görüşmelerde ABD'yi İstihbarat Servisi CIA Direktörü William Burns ve Orta Doğu Temsilcisi Brett McGurk temsil edecek. Washington'ın beklentisi, Gazze için ateşkes kararının İran'ın, İsrail'e karşı yapacağı misilleme saldırısını engellemesi.

İsrail heyetinde ise İsrail İstihbaratının başındaki isim David Barnea, İç Güvenlik Servisi Başkanı Ronen Bar var.

HAMAS'IN İSTEDİĞİ ATEŞKES METNİ

Biden'ın önerdiği Hamas'ın sıcak baktığı ve BM Güvenlik Konseyi'nin kabul ettiği ateşkes metni ise 3 aşamadan oluşuyordu. İlk aşamada 6 haftalık ateşkes, İsrail askerlerinin yoğun nüfuslu bölgelerden çekilmesi, öncelikle kadın, yaşlı, hasta veya yaralı rehinelere karşılık Filistinli mahkumlarla takas öngörülüyordu.

İkinci aşamada tüm rehinelerin bırakılması ve kalıcı ateşkes; son aşamada Gazze'nin yeniden inşası planlanıyordu. Hamas'ın elinde şu anda 111 rehine olduğu bunların 39'unun hayatını kaybettiği düşünülüyor.