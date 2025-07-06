Gazze'de ateşkes için yeni adım! İsrail ile Hamas müzakereleri başlıyor

İsrail, Gazze'de ateşkes müzakereleri için Katar'ın başkenti Doha’ya heyet gönderiyor. Heyetin bu gece ya da yarın yola çıkabileceği belirtildi.

Hamas'ın ABD'nin ateşkes teklifine olumlu yanıt bildirmesinin ardından İsrail de müzakerelerin başlaması için Katar'a heyet gönderme kararı aldı.

İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ateşkes anlaşmasını ve Washington'a yapacağı ziyareti görüşmek üzere bu gece güvenlik kabinesini toplayacağı öğrenildi. Netanyahu'nun pazartesi günü Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi bekleniyor.



TRUMP İSRAİL'İN 60 GÜNLÜK ATEŞKESİ KABUL ETTİĞİNİ DUYURMUŞTU

ABD Başkanı Donald Trump 2 Temmuz'da yaptığı açıklamada, "Temsilcilerim Gazze konusunda İsraillilerle uzun ve verimli bir toplantı yaptı. İsrail, 60 günlük ateşkesi kesinleştirmek için gerekli şartları kabul etti" ifadelerini kullanmıştı.

Bu süre zarfında tüm taraflarla birlikte savaşın sona erdirilmesi için çalışacaklarını kaydeden Trump, "Barışın sağlanması için çok çaba harcayan Katar ve Mısır, bu nihai teklifi sunacak. Hamas, Orta Doğu'nun iyiliği için umarım bu anlaşmayı kabul eder. Çünkü aksi daha iyi olmayacak. Sadece daha kötü olacak" demişti.



HAMAS'TAN OLUMLU CEVAP

Gazze'deki Hamas Hareketinden dün akşam yapılan yazılı açıklamada, Gazze'de sunulan ateşkes teklifine ilişkin cevabın arabulucu ülkelere iletildiği bildirilmişti.

Açıklamada, "Hamas Hareketi, arabulucuların Gazze'deki halkımıza yönelik saldırıların durdurulmasına ilişkin son teklifiyle ilgili olarak Filistinli grup iç istişare ve görüşmelerini tamamladı. Hamas Hareketi, arabuluculara olumlu yanıtını sundu ve bunun uygulanmasına yönelik mekanizma üzerinde derhal bir müzakere turuna girmeye tamamen hazır" ifadeleri kullanılmıştı.



Katar medyası, Hamas'ın ateşkes anlaşmasını kabul ettiğini, ancak anlaşma üzerinde küçük değişiklikler talep ettiğini aktarmıştı.