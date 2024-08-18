Gazze'de ateşkes krizi! Hamas arabuluculara tepki gösterdi: Hayal satıyorlar

18 Ağustos 2024 07:54 - Güncelleme : 18 Ağustos 2024 07:54

Ateşkes için son şans! Hamas müzakere kararını verdi, İran'ın İsrail'e saldırısı da görüşmelere bağlı

Ateşkes için son şans! Hamas müzakere kararını verdi, İran'ın İsrail'e saldırısı da görüşmelere bağlı

ABD, Mısır ve Katar arabuluculuğunda perşembe günü başlayan ve önceki gün sona eren Gazze Şeridi'nde ateşkes müzakerelerinin ardından açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Arabulucu ülkelerin görüşmeler sonunda yaptığı iyimser açıklamalar ile ABD Başkanı Joe Biden'in yaptığı, "Anlaşmaya hiç olmadığımız kadar yakınız" açıklaması Hamas tarafından kabul görmüyor.

"HİÇBİR İLERLEME YOK"

İsmi açıklanmayan Hamas'ın üst düzey bir yetkilisi BBC'ye yaptığı açıklamada müzakereler sonunda ateşkes anlaşmasında ilerleme kaydedildiği yönündeki görüşleri 'yanılsama' olarak nitelendirdi.

Müzakerelere ilişkin konuşan yetkili, arabulucuların hayal sattığını vurgulayarak, "Arabuluculardan aldığımız bilgiler hayal kırıklığına neden oldu. Hiçbir ilerleme kaydedilmedi" dedi.