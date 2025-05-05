Gazze'de ateşkes rafa kalktı! İsrail işgali genişletiyor

İsrail güvenlik kabinesi, Gazze için ateşkes görüşmelerini görmezden geldi. İşgalin genişletilmesi için saldırı planı güvenlik kabinesi tarafından onaylandı.

İsrail, Gazze için ateşkesi rafa kaldırdı. Yerel basında çıkan haberde, güvenlik kabinesinin İsrail ordusunca Gazze'ye saldırının bir sonraki aşamasına ilişkin aşamasına ilişkin sunduğu plan görüşüldü. Adı açıklanmayan bir üst düzey yetkili, güvenlik kabinesinin Gazze'ye yönelik saldırıları genişletmeyi amaçlayan planı oy birliğiyle kabul ettiğini aktardı.

TAMPON BÖLGELER İLK HEDEF

Söz konusu planının ilk aşamasında Gazze'de daha fazla bölgenin işgal edilmesi ve "tampon bölgelerin" genişletilmesini içerdiği ifade edildi.

Kara saldırılarıyla ele geçirilen bölgelerden öncekilerin aksine İsrail askerlerinin saldırılar bittikten sonra geri çekilmeyeceği ve bu yerlerde işgali sürdüreceği kaydedildi.

FİLİSTİNLİLER ZORLA GÖÇE DEVAM ETTİRİLECEK

Planda ayrıca Gazze'de Filistinlilerin bir kez daha zorla yerinden edilmesinin amaçlandığı aktarıldı. Bu doğrultuda bölgedeki Filistinlilerin Gazze'nin güneyindeki bir bölgeye zorla göç ettirilmesinin de yer aldığı belirtildi.

İSRAİL'İN 'GIDA STOKU' YALANI

Haberde ayrıca, Gazze'deki gıda durumunun da ele alındığı ifade edildi. İsrail kabinesinin Gazze'de "şu anda yeteri kadar gıda olduğunu" iddia ederek "ihtiyaç duyulması halinde bölgeye insani yardım gönderilmesi seçeneğini de onayladığı" aktarıldı.

Çocukların yetersiz beslenmeden hayatını kaybettiği, halkın bir kap yemek alabilmek için saatlerce sıra beklediği çoğu kez de eli boş döndüğü Gazze'deki gıda krizinin görmezden gelindiği dikkati çekti.

TRUMP'IN SÜRGÜN PLANI DA DEVREDE

Toplantıda Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze'deki Filistinlileri sürgün planını da gündeme getirdiği belirtildi. Netanyahu'nun Gazze'deki Filistinlilerin başka ülkelere sürgün edilmesini içeren ABD Başkanı Donald Trump'ın planını da devam ettirdiğini söylediği aktarıldı.

İsrail Başbakanı'nın sürgün edilecek Filistinlilerin kabul edilmesi konusunda "çok sayıda ülkeyle de görüşmelerin devam ettiğini" aktardığı belirtildi.