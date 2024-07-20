Gazze'de Ekim ayından bu yana ölenlerin sayısı 40 bine yükseldi 

20 Temmuz 2024 18:40 - Güncelleme : 20 Temmuz 2024 18:42

Gazze Şeridi Sağlık Bakanlığı, Cumartesi günü gerçekleştirdiği basın toplantısında, Ekim 2023'ten beri devam eden İsrail saldırılarında 38.919 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Euronews'ten alınan bilgilere göre, bugüne kadar 89.622 kişi yaralandığı saldırılarda bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "İsrail kuvvetleri son 24 saatte sivil halka yönelik saldırılarda en az 37 vatandaşımızı daha öldürdü ve 57 Filistinliyi yaraladı" ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca, bombardıman sonucu Gazze Şeridi'nde bazı binaların yıkıldığı, insanların enkaz altında kalarak yardım beklediği ve arama-kurtarma ekiplerinin sahada aktif olarak çalıştığı belirtildi.

Saldırılar sırasında şehirdeki bazı yolların zarar gördüğü ve hastanelere ulaşımda güçlükler yaşandığı da vurgulandı.

SOYKIRIMLA SUÇLANIYOR!

Güney Afrika'nın açtığı dava sonucunda, İsrail Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırımla suçlanıyor.

Mahkeme, Başbakan Netanyahu yönetiminden, 6 Mayıs tarihinde işgal edilmeden önce bir milyondan fazla Filistinlinin sığındığı güneydeki Refah kentindeki operasyonlarını derhal durdurmasını istemişti.