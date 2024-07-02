Gazze'de gidilecek güvenli yer yok ama Filistinliler yeniden zorunlu göçle karşı karşıya! İsrail emri verdi

02 Temmuz 2024 10:16 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 10:47

İsrail, Gazze'nin güneyine saldırılarını sürdürürken ordu, gidilecek güvenli bir yer kalmamasına rağmen bir kez daha nüfusun yoğun olduğu bazı bölgelerin boşaltılmasını emretti. Yeniden yüzlerce Filistinli göçe zorlanıyor.

Filistin Kızılayı, Han Yunus ve çevresine düzenlenen saldırıda 8 kişinin öldüğünü, 30'dan fazla kişinin yaralandığını çok sayıda saldırı olduğunu belirtti.

MİSİLLEME SALDIRISI

İsrail'in saldırısı, İslami Cihad tarafından üstlenilen füze saldırısının ardından geldi. İslami Cihad'ın silahlı kanadı Kudüs Tugayı, Gazze sınırı yakınlarındaki İsrail topluluklarını hedef aldığını, İsrail'in 'Filistin halkına karşı işlediği suçlara' misilleme olarak ateşlediğini duyurdu. İsrail ordusu ise Han Yunus'tan yaklaşık 20 merminin tespit edildiğini, çoğunun engellendiğini açıkladı. Ordu, herhangi bir can kaybı bildirmedi.

FİLİSTİNLİLER YENİDEN ZORUNLU GÖÇLE KARŞI KARŞIYA

Kara harekatından önce Refah'ın büyük bir kısmının boşaltılmasını emretmiş, bu emirden sadece 2 ay sonra Al-Qarara, Bani Suhaila, Refah ve Han Yunus'taki diğer kasabaların da boşaltılması emredilmişti.

GAZZE'DEKİ SİVİLLERİN GİDECEK YERİ YOK!

Gazze Şeridi'nin güneyine sürülen ailelerin gidecek başka yeri yok. İsrail'in Refah'a yönelik kara harekâtından önce Gazze'nin en güneyindeki kentte bir milyondan fazla yerinden edilmiş Filistinli yaşıyordu.

Bu bir milyondan fazla insanın kara harekatı başladıktan sonra tekrar göçe zorlanarak yer değiştirdiği tahmin ediliyor.