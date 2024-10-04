Gazze'de görev yapan ABD'li 99 doktordan Biden ve Harris'e mektup: İsrail'e desteği durdurun!

04 Ekim 2024 03:37 - Güncelleme : 04 Ekim 2024 03:39

ABD'den Gazze'ye gönüllü giden 99 tıp uzmanı, Başkan Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e mektup yazdı. Bölgede şahit oldukları insani durumları kaleme alan doktorlar, İsrail'e verilen desteğin durdurulmasını istedi.

Erdoğan, "İsrail’in gözü Türkiye topraklarında" demişti! Türk halkı da böyle mi düşünüyor? Dikkat çeken anket

Erdoğan, "İsrail’in gözü Türkiye topraklarında" demişti! Türk halkı da böyle mi düşünüyor? Dikkat çeken anket

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki sivillere 7 Ekim 2023'ten bu yana bomba yağdırıyor. Saldırılarda can kaybı artmaya devam ederken, sağlık sistemi de çökmüş durumda. ABD'li 99 doktor, Biden ve Harris'e hitaben yazdıkları mektupta, Gazze'de gönüllü sağlık hizmeti verdikleri dönemde İsrail'in saldırı ve engellemeleri sonucu hayatını kaybeden bebek ölümlerine, salgın hastalıklara ve insan haklarına karşı işlenen suçlara dikkati çekti.

Doktorların imzaları bulunan ortak mektupta, "Bazılarımız gazi ve yedek askeriz. Çok dinli ve çok etnikli bir grubuz. Hiçbirimiz 7 Ekim'de Filistinli gruplar ve İsrail'deki kişiler tarafından işlenen dehşeti desteklemiyoruz." ifadelerine yer verdi.

Mektupta, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısının bilinenden çok daha fazla, "118 bin 908'den fazla olmasının muhtemel olduğu ve bunun Gazze nüfusunun yüzde 5,4'üne karşılık geldiği" belirtildi.

"ATEŞKES SAĞLANMALI"

"Hükümetimiz Gazze ve İsrail halkının başına gelenlerden daha kötü bir felaketi önlemek için derhal harekete geçmelidir" ifadelerine yer verilen mektupta, İsrail'e askeri desteğin kesilmesi ve İsrail ile tüm Filistinli silahlı gruplara uluslararası silah ambargosu uygulanması yoluyla ateşkesin sağlanması gerektiği vurgulandı.

Mektupta ayrıca, travma ve kritik bakım cerrahı Dr. Feroze Sidhwa'nın, "Daha önce bu kadar az kaynakla, bu kadar büyük ölçekte, bu kadar korkunç yaralanmalar görmemiştim. Bombalarımız binlerce kadın ve çocuğu katlediyor" sözlerine yer verildi.

Gönüllü doktorların internetten de paylaştığı mektupta, Gazze'de, özellikle çocuk hastalarda, "yaşamı tehdit eden yetersiz beslenmenin fotoğrafik kanıtlarını" Biden ve Harris ile paylaşma isteği dile getirildi.

ZEHİRLİ SUYLA BEBEK MAMASI

ABD'li 99 doktorun ortak mektubunda, Gazze'deki insani durum, etkili cümlelerle aktarıldı.

Mektupta, "Gazze'de yetersiz beslenen annelerin düşük kiloyla doğmuş bebeklerine zehirli suyla yapılmış bebek maması verdiğini gördük. Dünyanın bu masum kadınları ve bebekleri terk ettiğini asla unutamayız." ifadeleri yer aldı.

Doktorlar, İsrail'in, Gazze'deki yetersiz beslenen nüfusu aynı zamanda "akan su veya tuvalet bile bulunmayan bölgelere sürekli ve tekrar tekrar" tahliye etmesinin "şok edici" olduğunu vurguladı.

"BEBEĞİN BEYNİNİ ELİME ALDIM"

Mektupta imzası bulunan gönüllü doktorlardan ortopedi cerrahı Mark Perlmutter, "Gazze, bir bebeğin beynini ilk kez elime aldığım yerdi." ifadelerini kullandı. Perlmutter, Gazze'de bir yıl boyunca küçük çocukların İsrailli askerler tarafından "kazara veya bilinmeden vurulmasının imkansız olduğunu" vurguladı.

Mektubun devamında, "Vicdanımızın unutmamıza izin vermeyeceği çığlıkları ve feryatları duymanızı dileriz. Bu çocukları toplu halde kasıtlı olarak öldüren ülkeyi neden silahlandırmaya devam ettiğinizi anlayamıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Gazze'nin en büyük hastaneleri ve kliniklerinde toplam 254 hafta geçiren doktorlar ayrıca, Gazze'deki hastanelerde veya diğer sağlık tesislerinde, "herhangi bir Filistin militan faaliyeti görmedikleri" bilgisini paylaştı.

Mektup şu ifadelerle son buldu:

"İsrail'e silah ve mühimmat tedarik etmeye devam ettiğimiz her gün, kadınların bombalarımızla parçalandığı ve çocukların kurşunlarımızla öldürüldüğü bir gün olmaya devam ediyor. Başkan Biden ve Başkan Yardımcısı Harris, sizden ricamız şu: Bu çılgınlığa hemen son verin."