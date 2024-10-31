Gazze'de insanlığı utandıran görüntü! İsrail ordusunun zulmü bu fotoğrafla kanıtlandı

31 Ekim 2024 08:52 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 09:16

Gazze'den insanlığı utandıran görüntüler ortaya çıktı. İsrail askerlerinin Cibaliye'de yüzlerce Filistinli erkeği zorla soyup, saatlerce soğukta beklettiği anlara dair kanıt CNN International tarafından paylaşıldı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve sivil halka zulmü, katliamı devam ederken ortaya çıkan bir görüntü yaşanan insanlık dramını gözler önüne serdi. CNN International'ın servis ettiği görüntülerde, aralarında yaralıların da bulunduğu, yaşlı, genç yüzlerce Filistinlinin yarı çıplak bir halde zorla bekletildiği anlara dair bir fotoğraf ortaya çıktı.

CENEVRE SÖZLEŞMESİ BİR KEZ DAHA İHLAL EDİLDİ

Filistinlileri, tahliye sürecinde durduran İsrail askerlerinin saatlerce insanlığı utandıran muameleyle Cenevre Sözleşmesi'ni ihlal ettiği anlar uluslararası basın kuruluşları tarafından sert bir şekilde kınandı.

CNN International haberinde, Cibaliye'deki enkazların arasında çoğunluğunun erkek olduğu 200 kişilik grubun arasında yaralıların da olduğu belirtildi. Görgü tanıklarına göre, bu insanlar Cibaliye Mülteci Kampı’ndan kaçmaya çalışırken İsrail askerleri tarafından gözaltına alındı.

İSRAİL AÇIKLAMA YAPMAKTAN KAÇTI

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), insanlığı utandıran görüntü hakkında açıklama yapmaktan kaçtı. Birleşmiş Milletler, Kızılhaç, İnsan Hakları İzleme Örgütü ve Uluslararası Af Örgütü gibi önde gelen insan hakları kuruluşları ise İsrail’in bu eylemini kınayarak, uygulamanın derhal son bulmasını talep etti.