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 | Berrak Arican

Gazze'de işgal son bulmayacak! Netanyahu açık açık söyledi

Ateşkesi sonlandırmakla suçlanan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, eleştirilere kulak asmamaya devam ediyor. Son olarak Gazze'de saldırıların ve işgalin tamamen sonlanmayacağını söyledi.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
20.04.2025
saat ikonu 09:25
|
GÜNCELLEME:
20.04.2025
saat ikonu 09:25

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, tek taraflı sonlandırdığı ateşkese geri dönmemek için adeta ayak diriyor. Bir video mesaj yayımlayan Netanyahu, Gazze Şeridi'ne düzenledikleri saldırılar ve ateşkes müzakereleri ile İran'a olası saldırıya ilişkin açıklama yaptı. İsrailli Başbakan, saldırıların ve işgalin son bulmayacağını söyledi.

Gazze'de işgal son bulmayacak! Netanyahu açık açık söyledi

''BU ŞARTLARI KABUL ETMEYECEĞİZ''

Hamas'ın, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve askeri işgalinin sona erdirilmesi yönündeki şartlarını kabul etmeyeceklerini yineleyen Netanyahu, aksi halde ABD Başkanı Donald Trump'ın "Gazzelileri sürgün planının" gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığını belirtti.

Netanyahu, temel hedeflerinin, "gönüllü göç" adı altında Gazze'deki Filistinlileri başka ülkelere sürgün etmek olduğuna dikkati çekti.

Gazze'de işgal son bulmayacak! Netanyahu açık açık söyledi

ESİR TAKASI DA YAPILAMIYOR

Binyamin Netanyahu, Hamas'ın, bu hafta sonu kendilerinin önerdiği, sağ İsrailli esirlerin yarısının serbest bırakılması ve yaşamını yitiren esirlerin bir kısmının cenazelerinin teslim edilmesini içeren esir takası anlaşmasını reddettiğini ileri sürdü.

İsrail Başbakanlık Ofisi ise Netanyahu'nun açıklamalarının aksine Hamas'tan henüz resmi bir yanıt alınmadığını bildirdi.

Gazze'de işgal son bulmayacak! Netanyahu açık açık söyledi

Hamas ile İsrail arasında yeni bir ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşması için müzakereler devam ediyor. Ancak İsrail'in uluslararası yargı tarafından Gazze'de soykırımla yargılandığı 21. yüzyılın insanlık ayıbı her geçen gün derinleşiyor.

''İRAN'I ENGELLEMEKTE KARARLIYIZ''

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kamuoyu ve muhalefetin kendisine yönelttiği İran'a karşı "korkak olduğu" eleştirilerine cevaben, "Geçmişte İran'ın nükleer programına zarar vermek ve onu geciktirmek için attığım adımlara karşı çıkanların eleştirilerini dinlemek eğlenceli. Bu adımlar atılmasaydı İran 10 yıl önce nükleer silaha sahip olabilirdi." dedi.

Gazze'de işgal son bulmayacak! Netanyahu açık açık söyledi

Netanyahu, İran'a saldırmak ve bu ülkenin "nükleer silah elde etmesini engellemekte" kararlı olduklarını vurguladı.

ABD basınının "İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine saldırıya hazırlanmasına rağmen Washington'ın Tahran ile nükleer müzakere yolunu seçtiği" iddiası üzerine İsrail'de muhalefetten İran'ın nükleer tesislerine saldırılması gerektiği mesajları gelmişti.

Ana muhalefetteki Gelecek Var Partisi lideri Yair Lapid, Netanyahu'yu "korkaklıkla" suçlayarak, İran'ın nükleer tesislerine saldırılmasını istemişti

Sıkça Sorulan Sorular

Gazze'de İsrail katliamlarında kaç kişi hayatını kaybetti?
İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne 7 Ekim 2023’ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 51 bin 157’ye yükseldi.
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