Gazze'de işgal sürerken Donald Trump'la beraber Netanyahu da ilhak planlarına geri döndü!

12 Kasım 2024 10:54 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 11:16

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Donald Trump'ın yeniden başkan olmasıyla ilhak planlarına geri döndü. Netanyahu, Gazze'de işgal devam ederken Batı Şeria'yı da ilhak için hazırlanıyor.

ABD'deki başkanlık seçiminde Kamala Harris'e karşı Donald Trump'ın zafer kazanması İsrail'i cesaretlendirdi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de işgal devam ederken bir yandan da Batı Şeria'yı ilhak etme planlarına geri döndü.

İsrail devlet televizyonu KAN'da yayınlanan haberde, Netanyahu'nun son günlerdeki konuşmalarında, ''Trump, Beyaz Saray'a geri döndüğünde, (işgal altındaki Batı Şeria’nın) ilhak meselesini tekrar masaya getirmeliyiz.'' ifadelerini kullandığı iddia edildi.

Öte yandan ABD'nin 47. Başkanı seçilen Trump, ocak ayında yemin ederek Beyaz Saray'daki görevine başlayacak.

AŞIRI SAĞCI BAKANDAN '2025 İLHAK YILI' SÖZLERİ

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, dün yaptığı açıklamada, 2025 yılının işgal altındaki Batı Şeria'nın "ilhak edilmesi yılı" olacağını ileri sürmüştü.

Smotrich ayrıca, Trump'ın yeniden ABD Başkanı seçilmesinin, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmesi ve Filistin devletinin kurulmasını engellemesi için bir "fırsat" olduğunu savunmuştu.