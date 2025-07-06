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 | Berrak Arıcan

Gazze'de İsrail katliamlarında ölenlerin sayısı 57 bin 400'ü aştı

İsrail'in Gazze'deki katliamları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı her dakika artıyor. Son 24 saatte 80 Filistinli öldürüldü, toplam can kaybı 57 bin 418'e yükseldi.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.07.2025
saat ikonu 14:37
|
GÜNCELLEME:
06.07.2025
saat ikonu 14:37

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı. Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 80 ölü ve 304 yaralının getirildiği kaydedildi.

Gazze'de İsrail katliamlarında ölenlerin sayısı 57 bin 400'ü aştı

İsrail ordusunun 'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 6 bin 860 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 24 bin 220 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 57 bin 418, yaralıların sayısının da 136 bin 261'e yükseldiği bildirildi.

Gazze'de İsrail katliamlarında ölenlerin sayısı 57 bin 400'ü aştı

ENKAZ ALTINDA BİNLERCE ÖLÜ VAR

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor. Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 751'e, yaralıların sayısı 4 bin 931'e çıktı.

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#Dünya
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