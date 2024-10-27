Gazze'de İsrail'den korkunç bir katliam daha! 6 bina bombalandı, onlarca kişi öldü

27 Ekim 2024 06:33 - Güncelleme : 27 Ekim 2024 06:45

İsrail güçleri, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da altı binayı bombalayarak en az 45 kişiyi öldürdü. Sal

Gazze​'de korkunç birvsoykırım harekatı sürdüren İsrail, bölgedeki katliamlarına bir yenisini dün gece ekledi. İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da 6 binayı bombalayarak ölüm saçtı.

KATLİAMA ABD'DEN TEPKİ GELDİ

Resmi Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahia'daki birçok eve düzenlediği saldırılarda en az 45 kişi hayatını kaybetti. Saldırıya ilişkin İsrail ordusundan herhangi bir yorum ya da Sağlık Bakanlığı'ndan sayımla ilgili resmi bir doğrulama gelmedi.

Saldırıya Amerikan İslam İlişkileri Konseyi'nden (CAIR) tepki geldi. Konsey yayımladığı yazılı ABD'yi Filistin yerleşim yerindeki "tüm bir nüfusun sistematik olarak yok edilmesine" son vermeye çağırdı.

OKULU BOMBALAYIP "HAMAS'IN KOMUTA BERKEZİ" DEDİLER

Öte yandan İsrail Silahlı Kuvvetleri (IDF), Cumartesi-Pazar gecesi, Gazze Şeridi'nin kuzey kesiminde eskiden okul olarak kullanılan bir yerleşkede bulunan Hamas komuta merkezini bombaladığını duyurdu.

IDF, X platformunda (eski adıyla Twitter) Hamas'ın kompleksi "silahlı kuvvetlere ve İsrail devletine karşı terörist saldırıları planlamak ve gerçekleştirmek" için kullandığını iddia etti.