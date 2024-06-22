Gazze'de İsrail'den yeni katliam: En az 42 Filistinli öldürüldü

22 Haziran 2024 14:36 - Güncelleme : 22 Haziran 2024 14:57

İsrail savaş uçakları Gazze'nin eş-Şati Mülteci Kampı bölgesinde bulunan evlere büyük bir saldırı düzenledi. Saldırı sonucu en az 42 Filistinli hayatını kaybetti.

Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Görgü tanıkları saldırının deprem etkisi oluşturduğunu, altıdan fazla füze düştüğünü söyledi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin sekiz tarihi mülteci kampından biri olan Şati'deki evlere düzenlediği saldırıda 24 kişi hayatını kaybetti. Tuffah mahallesindeki evlere düzenlenen saldırıda ise 18 Filistinli öldürüldü.

İsrail ordusu kısa bir duyuru ile, "Kısa bir süre önce IDF savaş uçakları Gazze Şehri bölgesinde Hamas'a ait iki askeri altyapı tesisini vurdu" açıklamasında bulundu.