Gazze'de İsrail'den yeni katliam: En az 42 Filistinli öldürüldü
Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Anadolu Ajansı
22 Haziran 2024 14:36 - Güncelleme : 22 Haziran 2024 14:57
Gazze'deki Şati Mülteci Kampı ile Tuffah Mahallesi'ne İsrail saldırı düzenledi. Gazze'deki hükümet, saldırıda en az 42 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
İsrail savaş uçakları Gazze'nin eş-Şati Mülteci Kampı bölgesinde bulunan evlere büyük bir saldırı düzenledi. Saldırı sonucu en az 42 Filistinli hayatını kaybetti.
Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Görgü tanıkları saldırının deprem etkisi oluşturduğunu, altıdan fazla füze düştüğünü söyledi.
İsrail'in Gazze Şeridi'nin sekiz tarihi mülteci kampından biri olan Şati'deki evlere düzenlediği saldırıda 24 kişi hayatını kaybetti. Tuffah mahallesindeki evlere düzenlenen saldırıda ise 18 Filistinli öldürüldü.
İsrail ordusu kısa bir duyuru ile, "Kısa bir süre önce IDF savaş uçakları Gazze Şehri bölgesinde Hamas'a ait iki askeri altyapı tesisini vurdu" açıklamasında bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı