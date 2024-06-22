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Gazze'de İsrail'den yeni katliam: En az 42 Filistinli öldürüldü

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Anadolu Ajansı
22 Haziran 2024 14:36 - Güncelleme : 22 Haziran 2024 14:57

Gazze'deki Şati Mülteci Kampı ile Tuffah Mahallesi'ne İsrail saldırı düzenledi. Gazze'deki hükümet, saldırıda en az 42 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İsrail savaş uçakları Gazze'nin eş-Şati Mülteci Kampı bölgesinde bulunan evlere büyük bir saldırı düzenledi. Saldırı sonucu en az 42 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'de İsrail'den yeni katliam: En az 42 Filistinli öldürüldü - 1. Resim

Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Gazze'de İsrail'den yeni katliam: En az 42 Filistinli öldürüldü - 2. Resim

Görgü tanıkları saldırının deprem etkisi oluşturduğunu, altıdan fazla füze düştüğünü söyledi.

Gazze'de İsrail'den yeni katliam: En az 42 Filistinli öldürüldü - 3. Resim

İsrail'in Gazze Şeridi'nin sekiz tarihi mülteci kampından biri olan Şati'deki evlere düzenlediği saldırıda 24 kişi hayatını kaybetti. Tuffah mahallesindeki evlere düzenlenen saldırıda ise 18 Filistinli öldürüldü.

Gazze'de İsrail'den yeni katliam: En az 42 Filistinli öldürüldü - 4. Resim

İsrail ordusu kısa bir duyuru ile, "Kısa bir süre önce IDF savaş uçakları Gazze Şehri bölgesinde Hamas'a ait iki askeri altyapı tesisini vurdu" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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