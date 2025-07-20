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 | Berrak Arıcan

Gazze'de İsrail'in katliamlarından kurtulan çocuklar açlıktan ölüyor! Yardımlar sınırda bekletiliyor

Gazze'de İsrail katliamlarından kurtulanlar, açlık, susuzluk ve hastalıklarla mücadele ediyor. Hamas, tüm bunlara rağmen binlerce ton insani yardımın Refah Sınır Kapısı'nda bekletildiğini bildirdi.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
20.07.2025
saat ikonu 17:00
|
GÜNCELLEME:
20.07.2025
saat ikonu 17:00

, Gazze Şeridi'nde , susuzluk ve hastalık nedeniyle insanlar yaşamını yitirirken binlerce ton insani yardımın ablukası nedeniyle Refah 'nda bekletilmesini kınadı. Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'de yaşananların, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana işlediği cinayet, kasten aç ve susuz bırakma, etnik temizlik ve soykırım suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Gazze'de İsrail'in katliamlarından kurtulan çocuklar açlıktan ölüyor! Yardımlar sınırda bekletiliyor

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Açıklamada, "İşgal (İsrail) hükümeti, savaş suçlusu Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğinde, bu insani trajediyi kasıtlı ve bilinçli olarak derinleştiriyor. Uluslararası toplum, bu soykırımı durdurmak için acilen harekete geçmeli." ifadelerine yer verildi.

Refah Sınır Kapısı'nda bekletilen binlerce ton insani yardıma işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dünya ve vicdan sahibi herhangi biri, Gazze'de insanlar açlık ve hastalıktan ölürken, Refah Sınır Kapısı'nın arkasında binlerce ton yardımın bekletilmesini nasıl kabul edebilir?"

Gazze'de İsrail'in katliamlarından kurtulan çocuklar açlıktan ölüyor! Yardımlar sınırda bekletiliyor

YETERSİZ BESLENMEDEN DOLAYI ONLARCA ÇOCUK ÖLDÜ

Açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki nüfusun büyük çoğunluğunun, 140 gündür süren sıkı kuşatma ve İsrail'in ilan ettiği açlık politikası nedeniyle kitlesel bir ölüm riskiyle karşı karşıya olduğu vurgulanarak, "Yetersiz beslenme nedeniyle 70'ten fazla çocuğun hayatını kaybetmesine uluslararası toplum nasıl sessiz kalabiliyor?" ifadeleri kullanıldı.

Gazze Şeridi'ndeki hükümeti, bugün yaptığı açıklamada, İsrail'in 2,4 milyonluk nüfusa karşı yürüttüğü kasıtlı aç bırakma politikası ve 140 günü aşkın süredir tüm sınır kapılarını kapalı tutması nedeniyle "Gazze'nin toplu ölümlerin eşiğinde" olduğu uyarısında bulunmuştu.

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de katliam, aç bırakma, yıkım ve zorla yerinden etmeye dayalı bir savaş yürütüyor. Tel Aviv yönetimi, Uluslararası Adalet Divanı'nın bu saldırıları durdurmaya yönelik karar ve çağrılarını ise görmezden gelmeye devam ediyor.

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#İsrail
#hamas
#filistin
#sınır kapısı
#açlık
#gaza
#Uluslararası Toplum
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