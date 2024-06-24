Gazze'de katledilen 21 bin çocuk için soruşturma çağrısı: İsrail hesap vermeli!

24 Haziran 2024 11:25 - Güncelleme : 24 Haziran 2024 11:31

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana en az 37 bin 598 Filistinliyi katlettiği Gazze'de en az 15 bin çocuğun öldürüldüğü kayıtlara geçti. İngiliz yardım kuruluşu Save The Children ise Gazze'de kaybolduğu, kaybolduğu, alıkonulduğu, moloz altına gömüldüğü veya toplu mezarlara gömüldüğü tahmin edilen 21.000 çocukla ilgili soruşturma talebinde bulundu.

''İSRAİL HESAP VERMELİ!''

Grubun Orta Doğu bölge direktörü Jeremy Stoner, bağımsız bir soruşturma açılmasını talep ettiği konuşmasında, İsrail'in hesap vermesi gerektiğini de söyledi. Stoner'in açıklamaları şu şekildeydi:

''Aileler, sevdiklerinin nerede olduğuna dair belirsizlik nedeniyle işkence görüyor. Hiçbir ebeveyn, çocuğunun cesedini bulmak için molozları veya toplu mezarları kazmak zorunda kalmamalı. Hiçbir çocuk savaş bölgesinde yalnız, korumasız kalmamalı. Hiçbir çocuk gözaltına alınmamalı, rehin tutulmamalıdır.''

''ÇOCUKLAR KORUNMALI''

“Kayıp ama hayatta olan çocuklar savunmasız durumda, ciddi koruma riskleriyle karşı karşıyalar ve bulunmaları gerekiyor. Korunmalı ve ailelerine kavuşturulmaları gerekiyor.''

''Öldürülen çocuklar için ölümleri resmi olarak işaretlenmeli, aileleri bilgilendirilmeli, cenaze törenlerine saygı gösterilmeli ve hesap sorulmalıdır. Pek çok kişinin işaret ettiği gibi Gazze çocuklar için bir mezarlığa dönüştü; binlercesi kayıp ve akıbetleri bilinmiyor.''

''BAĞIMSIZ BİR SORUŞTURMA YAPILMALI''

''Bağımsız bir soruşturma yapılmalı ve sorumlular hesap vermeli. Hayatta kalan kayıp çocukları bulup desteklemek ve daha fazla ailenin yok olmasını önlemek için ateşkese şiddetle ihtiyacımız var.''