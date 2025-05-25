Gazze'de korkunç İsrail katliamı! Bir doktor on çocuğundan dokuzunu kaybetti

Dünya sessizliğini korurken, Gazze’in geleceği, benzersiz bir soykırım ile yok ediliyor. Gazze’de doktor Alaa El-Naccar, İsrail'in Han Yunus’a düzenlediği hava saldırısında on çocuğundan dokuzunu kaybetti. Eşi ve küçük oğlu ağır yaralı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde bulunan Han Yunus kentindeki hava saldırısında, Nasser Hastanesi’nde görevli Dr. Alaa El-Naccar’ın on çocuğundan dokuzu yaşamını yitirdi. Olayda sadece eşi ve 11 yaşındaki bir çocuğu hayatta kaldı. Her ikisi de ağır yaralı.

VAHŞETİN GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANDI

Hastaneden yapılan açıklamada, hayatını kaybeden çocukların en büyüğünün yalnızca 12 yaşında olduğu belirtildi. Saldırının ardından kaydedilen görüntüler, enkaz altından çıkarılan yanmış cesetleri gözler önüne serdi. Filistin Sağlık Bakanlığı yetkilisi Dr. Muneer Alboursh’un açıklamasına göre, saldırının gerçekleştiği an baba evine yeni dönmüştü. İngiliz cerrah Graeme Groom, hayatta kalan çocuğun ameliyatını gerçekleştirdiğini doğruladı.

OĞLUNUN BAŞ UCUNDA

Dr. El-Naccar’ın meslektaşı Youssef Abu al-Rish, onu ameliyathanede oğlunun akıbetini öğrenmeye çalışırken bulduğunu söyledi. Al-Rish, yaşanan trajediye isyan ederek şunları söyledi: “Yeter! Bize acıyın! Bütün ülkeler, uluslararası toplum, halk, Hamas ve tüm taraflara sesleniyoruz: Lütfen artık bize merhamet edin. Sürgünlerden, açlıktan tükendik, Yeter!”

BİR GECEDE 100 HEDEF VURULDU

İsrail ordusu, son 24 saat içinde Gazze’de 100’den fazla hedefi vurduğunu ve en az 74 kişinin öldüğünü duyurdu. Birleşmiş Milletler ise bölgede kıtlık tehlikesinin giderek büyüdüğünü ve insani krizin kritik boyutlara ulaştığını bildirdi.

ÖLÜ SAYISI KORKUTUCU BOYUTTA

İsrail’in 7 Ekim 2023’te Hamas’ın saldırılarına yanıt olarak başlattığı askeri harekât kapsamında bugüne kadar Gazze’de en az 53.900 kişi yaşamını yitirdi. Soykırım girişiminde ölen çocuk sayısının 16.500’den fazla olduğu belirtiliyor.