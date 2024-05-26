Gazze'de korkutan gelişme! Geçici liman hasar aldı... İnsani yardımlar için kurulmuştu

26 May 2024 06:18 - Güncelleme : 26 May 2024 06:18

Savaşta bir ilk! Hamas’tan İsrail’e sert darbe: Bir grup askeri esir aldık

Savaşta bir ilk! Hamas’tan İsrail’e sert darbe: Bir grup askeri esir aldık

7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in insanlık dışı katliam zinciriyle soykırım denemesi yaptığı Gazze Şeridi'nden dün endişe verici bir haber geldi.

ABD'nin bölgeye gönderilen insani yardımlar için kurduğu geçici limanın bazı parçaları ile limana destek vazifesi gören 4 adet gemi, fırtına nedeniyle sürüklenerek karaya oturarak hasar aldı.

İŞLEVSELLİĞİNİ KORUYOR

Konuya ilişkin açıklama ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan geldi. Yapılan açıklamada, akıntıya kapılan 4 gemiden 2'sinin İsrail yakınlarında karaya vurduğu belirtildi.

Diğer 2 geminin ise geçici limana yakın bir yere tekrar demirlediği, olay sonucu herhangi bir yaralanma olmadığı kaydedilirken "Geçici liman tüm işlevselliğini koruyor" denildi.

320 MİLYON DOLARA MAL OLDU

Yapımı 2 aydan fazla süren ve yaklaşık 320 milyon dolara mal olan geçici liman, bin civarında ABD hizmet personeliyle 17 Mayıs tarihinde göreve başlamıştı. Buna karşın Birleşmiş Milletler (BM), 17 Mayıs'tan bu yana söz konusu limandan sadece 97 yardım tırı aldıklarını bildirmişti.