Gazze'de savaşla geçen bir sene! En az 14 yıllık enkaz var, on binlerce can kaybı! İsrail durdurulamadı

07 Ekim 2024 09:21 - Güncelleme : 07 Ekim 2024 09:59

Gazze'de Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık İsrail, 1 senedir katliam yapıyor. 7 Ekim saldırılarının ardından İsrail, 41 bin 870 kişiyi öldürdü, 97 bin 166 kişiyi ise yaraladı. Gazze'de taş üzerinde taş bırakmayan İsrail, savaşı bu 1 senede farklı cephelere de yaydı ve sivil katliamlarını sürdürüyor.

Filistinlilere yapılan zulme karşı 7 Ekim'de harekete geçen Hamas​'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları​ Aksa Tufanı operasyonu​ başlattı. İsrail, operasyon sırasında bin 200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin ise yaralandığını açıkladı. İsrail, başlattığı katliamlarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 41 bin 870 Filistinliyi öldürdü, 97 bin 166 kişiyi ise yaraladı. Enkaz altında ise halen binlerce kişinin olduğu düşünülüyor.

GAZZE'DEKİ ENKAZ 14 YILDA KALDIRILABİLİR

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'de en az 42 milyon ton enkaz olduğunu düşünüyor. Bu devasa yığını kaldırmanın ise 14 yıl süreceği tahmin ediliyor. BM öncülüğündeki Enkaz Yönetimi Çalışma Grubu, bu ay Han Yunus ve Gazze'nin merkezindeki Deyr El-Belah kentindeki Filistinli yetkililerle birlikte yol kenarındaki enkazları temizlemek için bir pilot proje başlatmayı planlıyor.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın (UNDP) Gazze Ofisi başkanı Alessandro Mrakic, "Zorluklar çok büyük. Bu çok büyük bir operasyon olacak, ancak hemen başlamamız önemli." ifadelerini kullandı.

Uydu verilerine göre Gazze'de 163 binden fazla bina hasar gördü ya da yerle bir oldu. Uzmanlar, 10 milyon ton enkaz temizlemenin 280 milyon dolara mal olacağını düşünüyor. Yani savaş şimdi bitse tüm enkaz yaklaşık 1,2 milyar dolarlık bir harcamayla kaldırılabilir.

ÇEŞİTLİ HASTALIKLAR BAŞ GÖSTERDİ

Filistin​ Sağlık Bakanlığı, 10 binden fazla cenazenin enkaz altından bombardımanlar nedeniyle kaldırılamadığını açıkladı. Bölgede birçok hastalık baş gösterdi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Gazze'de geçen yıl yaklaşık bir milyon akut solunum yolu enfeksiyonu vakası tespit etti. Doktorlar önümüzdeki yıllarda metallerden dolayı kanser ve doğum kusurlarında artış yaşanmasından endişe ediyor.

İSRAİL 728 CAN KAYBI BİLDİRDİ

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 347'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 728 askerinin öldüğünü duyurdu.

BİNLERCE FİLİSTİNLİ ALIKONULDU

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 742 Filistinli hayatını kaybetti.