Gazze'de sivilleri vuran namlular Batı Şeria'ya döndü! İsrail ordusu geniş çaplı saldırı başlattı

28 Ağustos 2024 09:36 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 10:26

Gazze'de sivil katliamı sürerken Batı Şeria'da da 'geniş çaplı operasyon' başlatıldı. İsrail güvenlik güçleri, Mahmud Abbas yönetimindeki Batı Şeria'nın Cenin ve Tulkerim şehirlerine eş zamanlı baskınlar düzenledi. Baskınlara savaş helikopterleri, insansız hava araçları (İHA) da katıldı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Cenin kentine düzenlediği baskında 2 kişinin öldürüldüğü ve 3 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı. Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre de İsrail ordusu, çok sayıda zırhlı araçlarla Cenin kentine girerek İbn-i Sina Hastanesi yakınına konuşlandı.

FÜZEYLE ARACI VURDULAR

İsrail ordusu, Cenin kentinin güneyinde İHA'dan atılan füzeyle bir aracı hedef aldı. Filistin Kızılayı, söz konusu araçta 3 kişinin cansız bedenine ulaştıklarını belirtti.

HASTANE KUŞATMA ALTINDA

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentine de batıdan giren İsrail güçleri, kentteki hastanelere baskın yaptı ve kuşatma altına aldı. Ambulansların çalıştırılmasına engel olan İsrail askerleri, ambulansların bazılarında arama yaptı.

Tulkerim'deki Nur Şems Mülteci Kampı'na İHA'yla saldırı düzenlendi, saldırı sonucu yaralıların olduğu ancak İsrail'in bölgeyi kuşatmaya aldığı için ambulansların giremediği bilgisi paylaşıldı.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kentinde yer alan Faria Mülteci Kampına da baskın düzenleyen İsrail ordusu, İHA'larla bölgede yoğun uçuşlarını sürdürüyor.

EVLERE BASKIN DÜZENLEDİLER, ÇATIŞMA ÇIKTI

Faria Mülteci Kampına İHA'yla düzenlenen saldırıda da 2 gencin hayatını kaybettiği ve bazıların yaralandığı belirtilirken, Filistin Kızılayı ekiplerinin de İsrail engelleri nedeniyle bölgedeki yaralılara ulaşmakta zorluk çektiği kaydedildi.

İsrail askerleri, Batı Şeria'daki Kalkilya kentine de Filistinlilerin evlerine baskınlar düzenledi.

Bu arada Filistinli direniş grupları da İsrail askerleriyle çatışmalara girdikleri yönünde açıklamalar yaptı.

BATI ŞERİA'DAKİLERE 'GAZZE'DEKİ GİBİ MUAMELE' ÇAĞRISI

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, İsrail ordusunun Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin ve Tulkerim mülteci kamplarına baskın başlattığını belirterek, "İran'ın Ürdün'den silah kaçırarak burada kapsamlı bir terör yapısı kurmaya çalıştığını" ileri sürdü.

Katz, İsrail'in Batı Şeria'daki "tehdide karşı Gazze'deki gibi muamele etmeleri gerektiğini" savunarak buradaki Filistinlilerin de "Gazze'de yapıldığı gibi topluca zorla yerinden edilmesi" gibi tüm adımların atılması gerektiğini iddia etti. Katz, "bunun her şey için bir savaş olduğunu ve kazanmaları gerektiğini" dile getirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 659'a yükseldi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.