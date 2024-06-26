Gazze'de son durum! İşgalci İsrail, katliamlarına devam ediyor: Çok sayıda ölü ve yaralı var

26 Haziran 2024 15:13 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 15:14

Gazze Şeridi'ni abluka altına alan işgalci İsrail ordusu, katliamlarına devam ediyor. Sağlık kaynakları ve görgü tanıklarının aktardığı bilgilere göre; işgalci güçler, akşam ve sabah saatlerinde Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine havadan ve karadan saldırılar düzenledi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine gerçekleştirdiği hava ve topçu bombardımanında 10'dan fazla Filistinli hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail ordusu, Refah'ın batısındaki Suudi Mahallesi'nde çok sayıda evi yıkarak top atışlarıyla saldırılar düzenledi; Han Yunus kentinin doğusundaki Huzaa beldesinde sınırlı ilerleme kaydetti.

MÜLTECİ KAMPININ YAKINI HEDEF ALINDI

Gazze Şeridi'nin merkezinde, Nuseyrat Mülteci Kampı'nın kuzeybatısındaki üzüm çiftlikleri İsrail'in topçu bombardımanına maruz kaldı. İsrail ordusu, top atışlarıyla Bureyc Mülteci Kampı'nın doğusu ile Deyr Belah'ın doğusundaki hedeflere saldırdı.

BİNAYI BOMBALADILAR

Gazze'nin kuzeyinde, Filistinli Ebu Avad ailesine ait evin bombalanması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve yaralandı. Gazze kentindeki Tuffah mahallesinde bir ev ile doğusundaki Derec mahallesinde bir bina bombalandı.

KUDÜS SERİYYELERİ, İŞGALCİ GÜÇLERİ HEDEF ALDI

Refah kentinin batısındaki Tel Sultan Mahallesi'nde İsrail güçleri ile Filistinliler arasında çatışma çıktı. İslami Cihad Hareketi'nin silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri, Refah Sınır Kapısı yakınlarındaki sınır bölgesinde toplanan İsrail güçlerinin hedef alındığı görüntülerin yer aldığı bir video yayımladı.