Gazze'de soykırım durmuyor! Dünyadan yükselen sesler hâlâ yetersiz

06 May 2024 07:43 - Güncelleme : 06 May 2024 07:43

Blinken sosyal medyayı hedef aldı! İsrail bu yüzden kendini anlatamıyormuş

Blinken sosyal medyayı hedef aldı! İsrail bu yüzden kendini anlatamıyormuş

İsrail'in işgal altında tuttuğu Filistin topraklarında giriştiği "soykırım" harekatı, dünyanın gözü önünde cereyan etmeye devam ediyor. ABD'deki üniversiteler de dahil dünyanın her bölgesinden gelen katliamın durdurulması çağrılarına rağmen, İsrail uçakları yine ölüm yağdırmak için havalandı. Refah kentinin yanı sıra Nuseyrat ve Deyr-el Belah'ta onlarca sivili hayatından etti.

FİLİSTİNLİLERİN SIĞINDIĞI OKULU HEDEF ALDILAR

Refah'taki bombardımanda, 6 aileden aralarında çocukların da olduğu 21 sivil hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Nuseyrat Mülteci Kampında yerlerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Birleşmiş Milletler'e ait bir okulu da bombalarken, çok sayıda Filistinli öldü.

Deyr el-Belah kentindeki İsrail bombardımanında ise çok sayıda sivilin öldüğü ya da yaralandığı bilgisi verildi.

Buna karşılık Hamas ise Gazze'den Kerem Ebu Salim kapısına havan saldırısı düzenledi. Saldırı sonrası İsrail ordusu, Gazze'den atılan roketler sonucu 3 askerinin öldüğünü 3 askerinin de ağır yaralandığı bilgisini paylaştı.

SOYKIRIM YENİ ADRESBİ REFAH OLABİLİR

Diğer yandan İsrailli siyasetçilerden de Refah kentini işgal etme tehditleri gelmeye devam ediyor. Son olarak Savunma Bakanı Yoav Galant, Hamas ile esirlerin serbest bırakılması konusunda bir anlaşmaya varılmaması gerekçesiyle Refah kentini "çok yakında işgal edeceklerini" söyledi.

Refah kentinde yaklaşık 1 buçuk milyon Filistinli sığınıyor olması olası bir işgalin sonucu konusunda büyük endişe veriyor. Nitekim 7 Ekim'den bu yana 34 bin 683 Filistinliyi öldüren İsrail'in Refah'a yapacağı saldırının bu sayının katlanması anlamını taşıyor.